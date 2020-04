Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 2 aprilie. 884 de morţi în SUA în ultimele 24 de ore

Europa are în continuare cel mai mare număr de decese provocate de noul virus la nivel mondial - peste 30.000.

Creşte bilanţul în Marea Britanie, care a numărat peste 500 de morți în 24 de ore. Spania a atins un nou record sumbru: 864 de decese.

Există totuși motive de speranţă. În Italia am avut 727 de persoane care au pierdut lupta - cel mai scăzut bilanţ din ultimele șapte zile. Cazuri noi sunt aproape 4.800. Autorităţile italiene nu se bucură încă. Au prelungit carantina până pe 13 aprilie.

Italia speră să fi lăsat în urmă ce a fost mai rău. Miercuri, numărul cazurilor noi a fost în ușoară creștere, dar cel al deceselor a fost cel mai scăzut din ultima săptămână.

Ben Wedeman, corespondent CNN la Roma: „Agenţia italiană de protecţie civilă a raportat că numărul de noi cazuri continuă să crească, dar într-un ritm mai mic. De asemenea, au anunţat că numărul pacienţilor cu Covid-19 internaţi acum la terapie intensivă reprezintă o treime din numărul celor din urmă cu cinci zile.”

Totuși, medicii italieni nu au încă motive de bucurie.

Dr. Angelo Villani, pediatru: „Dacă am ajuns sau nu în vârful pandemiei e un argument care ne interesează prea puţin. Suntem într-o stare de urgenţă, ca într-un război, şi trebuie să respectăm la literă regulile care ne-au fost impuse.”

Peste tot în Peninsulă, mii de familii sunt în doliu. O întreagă generație, numită în presă din Italia cea a „jucătorilor de dame", a fost ștearsă de pe fața pământului în numai câteva săptămâni.

Cele mai multe victime sunt oameni în vârstă care, în multe cazuri, și-au susținut cu pensiile și economiile lor copiii și nepoții aflați în dificultăti economice.

Un bărbat și-a pierdut tatăl, care a agonizat două săptămâni într-un spital din Roma. La durerea pierderii se adaugă regretul de a nu-i fi fost aproape.

Roberto Giacomoni, fiul unei bărbat decedat: „Îmi lipsește așa de mult prezența lui, îl văd în fiecare lucrușor. Acum vă vorbesc de la calculatorul lui. Mă tot gândesc: dacă aș fi apucat să-i spun asta, dacă aș fi făcut ailaltă, dar știa cât îl iubesc, simțea asta. Am făcut tot ce-am putut, acum trebuie s-o ocrotesc pe mama.”

Prințul Charles, depistat pozitiv săptămâna trecută, a fost declarat vindecat și a ieșit din izolare. Moștenitorul tronului a vorbit despre experiența sa și le-a transmis britanicilor câteva cuvinte de încurajare.

Prinţul Charles: „Este o experiență ciudată, frustrantă și adesea deranjantă, în care prezența familiei și a prietenilor nu mai este posibilă, iar structurile normale ale vieții sunt înlăturate brusc. Nimeni nu poate spune când acest lucru se va termină, dar se va termina. Până atunci, să încercăm să trăim cu speranță și credința în noi înșine.”

Marea Britanie a avut o nouă zi neagră - numărul deceselor a depăsit recordul stabilit de bilanțul anterior. Autoritătile se asteaptă ca lucrurile să ia amploare și lucrează la ridicarea unor spitale provizorii.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN la Londra: „Ce vedeţi aici este un spital care poate avea chiar şi 4.000 de paturi, amenajat în mai puţin de două săptămâni. Autorităţile ne-au permis să filmăm ca să ne arate cum se pregăteşte Marea Britanie pentru valul de îmbolnăviri aşteptat pentru săptămânile viitoare. Încă se lucrează la acest spital. S-au depus eforturi neobosite pentru instalarea acestor paturi şi separeuri într-un spaţiu care, în urmă cu zece zile, era doar un centru de conferinţe şi expoziţii pustiu.”

În cimitirul unui sat din apropiere de Madrid, o tânără cu mască pe față transmite prin apel video înmormântarea bunicii ei pentru rudele care nu au putut fi prezente la funeralii din cauza restricțiilor impuse de autorităti.

Tragica scenă se repetă în multe alte localități. Spania a înregistrat miercuri cel mai mare număr de decese într-o zi, iar spitalele sunt depășite.

Cadru medical: „La Terapie Intensivă? Adevărul e că aici, la fel ca în alte spitale, ATI-urile sunt pline. Măcar aici, în acest spital, am crescut numărul de paturi la terapie intensivă, pentru că am transformat sala de resuscitări în unitate ATI şi am avut opţiuni la dispoziţie.”

Văzând dramele din Italia și Spania, multe țări și-au înăsprit măsurile de prevenție.

După ce Austria a instituit obligativitatea purtării de măsti în magazine, Slovacia a mers chiar mai departe: la orice ieșire din casă, oamenii trebuie să poarte măști de protecție.

Regula este respectată și de prezentatorii știrilor, dar și de președinta țării, care, cu intenția de a da un exmplu de disciplină și cochetărie deopotrivă - își asortează masca cu hainele.

Noul coronavirus a ucis un număr record de 884 de persoane în Statele Unite în ultimele 24 de ore, potrivit bilanţului prezentat miercuri seară de Universitatea Johns Hopkins, notează AFP.

Această creştere rapidă ridică la 4.475 de decese bilanţul total în întreaga ţară de la declanşarea pandemiei.

Statele Unite sunt de departe ţara cu cel mai mare număr de cazuri înregistrate (213.372), cu 25.200 mai multe într-o zi, potrivit datelor Universităţii Johns Hopkins, actualizate încontinuu.

Recordul numărului de morţi în 24 de ore a fost observat la 27 martie în Italia (969 decese).

Statele Unite au depăşit miercuri pragul de 200.000 de cazuri de coronavirus înregistrate, potrivit bilanţului anunţat de Universitatea Johns Hopkins, notează AFP.

Statul New York este epicentrul pandemiei americane, cu aproape 1.900 de morţi, potrivit guvernatorului Andrew Cuomo.

Pentru a încerca să oprească răspândirea coronavirusului, peste 80% dintre americani au fost rugaţi să stea acasă.

Casa Albă a estimat că boala ar putea face între 100.000 şi 240.000 de morţi dacă restricţiile actuale sunt respectate, faţă de 1,5 până la 2,2 milioane, fără nicio măsură luată.

Statele Unite au ajuns la concluzia că Beijingul a minţit în legătură cu bilanţul noului coronavirus, cu mult subevaluat, potrivit unui raport al serviciilor americane de informaţii comentat miercuri în faţa presei de mai mulţi congresmeni, notează AFP.

Întrebat despre acest subiect în cursul briefingului său de presă cotidian, preşedintele american, Donald Trump, s-a arătat destul de evaziv.

"Datele lor sunt poate puţin subestimate şi sunt amabil când spun asta", a declarat el. "În ce priveşte problema de a şti dacă datele lor sunt corecte, nu sunt un contabil chinez", a adăugat el puţin mai târziu.

Agenţia Bloomberg s-a referit miercuri la acest raport confidenţial remis săptămâna trecută Casei Albe. Serviciile de informaţii au subliniat în document că numărul morţilor şi al cazurilor de contaminare afişate de Beijing sunt false, intenţionat sub nivelul real, a afirmat agenţia de informaţii.

De asemenea, numeroşi experţi sunt de părere că datele chineze sunt mult subevaluate. Ei se bazează în special pe numărul mare de familii care s-au prezentat în ultimele zile pentru a recupera urnele funerare cu cenuşa rudelor, după ridicarea izolării la domiciliu la Wuhan, leagănul pandemiei.

Berarii cehi au încetat să mai vândă bere la halbă, reorietându-se spre sticle şi doze, după închiderea pub-urilor în această ţară cu cel mai mare consum de bere din lume, unde pandemia de cornavirus afectează în mod serios sectorul berii, au declarat miercuri experţii consultaţi de AFP.

Pentru a putea supravieţui, trei din primii patru producători de bere din Cehia - Pilsner Urquell, Staropramen şi Budejovicky Budvar - au declarat că au încetat complet să mai umple butoaiele cu bere.

"Producem mai multă bere în sticle şi doze, pentru care am constat o creştere de 15% a cererii", a declarat purtătorul de cuvânt de la Staropramen, Denisa Mylbachrova.

În data de 14 martie guvernul ceh a închis pub-urile şi restaurantele, în condiţiile în care datele statistice arată că, în medie, fiecare ceh consumă anual 141 de litri de bere, cel mai ridicat volum pe cap de locuitor din lume.

Un avion încărcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite în lupta împotriva coronavirsului, a aterizat miercuri după-amiază la New York, a anunțat misiunea diplomatică rusă la ONU, scrie AFP.

Imagini difuzate pe contul de Twitter al misiunii au arătat motostivuitoare în timp ce descărcau cutii de carton din avionul-cargo, un Antonov-124 al forţelor aeriene ruse.

Ministerul Apărării de la Moscova anunţase în cursul zilei de miercuri că avionul a decolat spre Statele Unite, "având la bord măşti medicale şi echipament medical".

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acest ajutor a fost adus în discuţie luni cu prilejul convorbirii telefonice dintre preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său american, Donald Trump.

"Astăzi, când această situaţie afectează pe toată lumea fără excepţie şi devine globală, nu există alternativă la acţiunile în spiritul parteneriatului şi ajutorului reciproc", le-a declarat marţi Dmitri Peskov agenţiilor de presă ruse.

#HappeningNow: Medical supplies sent by Russia ???????? to the US ???????? will help local communities and hospitals in their crucial action against the spread of #coronavirus. #Solidarity against #COVID19. pic.twitter.com/qahMukmpZO