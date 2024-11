Corespondență Știrile PRO TV | Dezastru după retragerea apelor în regiunea Valencia. Fenomenul infracțional apărut rapid

O viitură de peste doi metri i-a înghițit în timp ce încercau să-și scoată mașinile din garajul subteran. În continuare 15 români sunt dați dispăruți.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

În ciuda tuturor informațiilor rele care vin de aici, din Valencia, este o mobilizare de forțe impresionantă.

Sunt foarte mulți voluntari, aproape câteva sute, care au venit încă de vineri dimineață în regiunea Valenciei, pentru a-i ajuta pe cei sinistrați din satele de lângă orașul Valencia, sunt aproximativ trei sate în zona respectivă unde nu se poate ajunge decât pe jos și oamenii continuă să vină care după ei apă sau alimente, ori haine curate sau pături pe care să le oferă celor sinistrați.

Peste 150 de morți

În continuare, zona este monitorizată de forțele de ordine, care nu permit nimănui să treacă pe aici cu mașina. Polițiștii le fac semn să ocolească și au voie să ajungă în zona respectivă doar ambulanțele sau autospecialele de poliție sau de pompieri.

Deasupra localității survola un elicopter de la armată. Oficialitățile de aici caută și din aer, dar și de la sol persoane care sunt în continuare date dispărute.

Sunt peste 150 de morți, anunță oficialii de aici din Regatul Spaniei, iar dintre aceștia, dintre persoanele dispărute, printre persoanele dispărute se numără și 15 români. Astăzi, MAE a putut să confirme identitatea unui român care fusese de a dispărut și care, din păcate, a fost găsit decedat.

Familia de români care a murit în inundaţiile devastatoare trăia de peste 20 de ani în Valencia.

Gabriel, Dana şi fiica lor Alexandra, în vârstă de 26 de ani au aşteptat iniţial să treacă furtuna. Apoi au coborât în garaj, să verifice maşinile.

Acela a fost momentul în care oamenii au fost înghiţiţi de o viitură de peste doi metri. Şi alţi vecini au murit în acelaşi timp.

Marioara Mihai, prietenă: „Ei au coborât pe scară să ducă jos acolo unde aveau mașina, au lăsat mâncarea pe masă să mănânce, becul aprins, niciun strop de apă în apartament și au coborât. Fata să își ia motocicleta, ei să își ia mașinile lor”.

Trupurile celor trei vor fi incinerate în Spania, aşa cum şi-au dorit.

După retragerea apelor, oamenii încearcă disperați să-i caute pe cei despre care nu mai au nicio veste de câteva zile. Printre ei și mulți români.

Adam Parsons, corespondent SKY News: „Acesta este Paiporta, orașul cel mai greu lovit de inundații. Abia ce am ajuns aici și am fost întâmpinați de scene de un dezastru total. Uitați-vă aici, toate aceste mașini au fost azvârlite una peste alta și blochează complet strada. Nu se poate trece pe aici. Și dacă de urci deasupra vei vedea alte rânduri de mașini exact ca ăsta. Am aflat că, în casa din capăt de acolo locuia un cuplu, oamenii erau în mașină când au fost surprinși de viitură, cânt torentul a năvălit pe stradă și n-au putut ieși. Amândoi s-au înecat”.

„Venea apa de acolo cu o putere... cum să zic.. ca un râu.. Impresionant, eu n-am vazut așa ceva în viața mea, m-am speriat de nu-i adevărat, n-am știut pe unde să o iau. Mi-am luat câinele și m-am dus, am urcat sus de la părter”, a spus un român.

Spaniol: „Nu am primit niciun avertisment, cred că asta asta a făcut ca toată lumea să fie luată prin surprindere. Ar fi trebuit să existe vreo avertizare, e adevărat, dar nu cred că cineva ar fi putut face ceva. A fost ceva ieșit din comun”.

Salvatorii încearcă să localizeze victimele cu ajutorul dronelor sau al elicopterelor. Iar în tot acest timp liniile telefonice special create pentru a anunța persoanele dispărute sunt mereu ocupate.

În mijlocul unei catastrofe fără precedent în ultimele decenii, sunt și vești bune. În localitatea Catarroja, de lângă Valencia, oamenii au folosit cearșafuri pentru a-i scăpa de la moarte pe cei luați de puhoaie.

Poliția a publicat imagini cu un agent aflat în timpul sau liber care a reușit să țină la suprafața apei o femeie prinsă de viitură.

În localitatea Riola, din regiunea Valencia, un elicopter a intervenit pentru a salva un bebeluș de un an și pe mama acestuia, izolați de ape la etajul superior al casei.

Aparatele de zbor au avut zeci de operațiuni de recunoaștere și salvare în zonele devastate de inundații.

Autoritățile locale au cerut sprijinul Armatei pentru distribuirea ajutoarelor.

Magazine jefuite, zeci de arestări

Stadionul Mestalla din Valencia a fost transformat în centru pentru colectarea alimentelor și a altor bunuri de primă necesitate. Dar, dincolo de pierderile suferite, oamenii se confruntă acum cu o altă problemă.

„Obiecte de mobilier, mașini aruncate unele peste altele. O nenorocire. Casele sunt toate inundate. Nu avem lumină, gaz, alimente. Magazinele sunt jefuite”.

Autoritățile spun că cel puțin 60 de oameni au fost arestați până acum. Acestea promit pedepse extrem de dure pentru cei care îi jefuiesc pe localnicii și așa greu încercați.

Grav este că regiunea Valencia este amenințată din nou de ploi torențiale. Este Cod portocaliu pentru zona de nord, în Castellon și Cod galben de vreme rea pentru orașul-port Alicante.

Clair Barnes, expert în atribuirea condițiilor meteorologice mondiale: „Am auzit oameni spunând că acesta este noua normalitate. Având în vedere că în cel mai bun caz vom avea parte de o încălzire cu 2,6 grade Celsius, în acest secol, putem spune că suntem doar la jumătatea drumului către noua normalitate. Și știm că astfel de evenimente vor deveni din ce în ce mai extreme și mai frecvente pe măsură ce vremea continuă să se încălzească. Am văzut acestea devin din ce în ce mai frecvente în Europa și trebuie să învățăm cum să ne adaptăm”.

Infrastructura rutieră și cea feroviară au fost serios avariate. Ministrul Transporturilor a anunțat că legăturile cu trenul între Valencia și Madrid ar putea fi întrerupte timp de trei săptămâni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: