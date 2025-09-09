Coreea de Nord testează un nou motor de rachetă cu combustibil solid, „o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare”

Coreea de Nord a efectuat luni, 8 septembrie 2025, un test crucial al unui nou motor de rachetă cu combustibil solid destinat rachetelor balistice intercontinentale (ICBM), a informat agenția de presă de stat KCNA, citată de dpa.

Liderul Kim Jong Un a supervizat personal cel de-al nouălea și ultimul test la sol, desfășurat la departamentul de chimie al Academiei de Științe din Phenian, marcând un pas semnificativ în consolidarea arsenalului nuclear al țării.

„Forța maximă de propulsie a motorului este de 1.971 kilonewtoni”, a precizat KCNA, preluată de Agerpres, o valoare considerată impresionantă conform standardelor internaționale, deși informațiile nu au fost verificate independent, notează Reuters. Acest motor, construit din fibră de carbon, este destinat viitoarei generații de rachete ICBM Hwasong-20, capabile să atingă teritoriul continental al Statelor Unite.

Rachetele cu combustibil solid reprezintă o amenințare majoră, fiind mai ușor de transportat și mai rapid de lansat decât cele cu combustibil lichid. „Aceste rachete pot fi desfășurate mult mai rapid, ceea ce le face o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare”, notează experții citați de Reuters. Dezvoltarea acestui tip de tehnologie amplifică temerile privind capacitatea Phenianului de a lansa atacuri surpriză.

Polul de putere consolidat în Est

Testul vine în contextul unei apropieri diplomatice și militare a Coreei de Nord de Rusia și China. La începutul lunii septembrie, Kim Jong Un a efectuat prima sa vizită în China din ultimii șase ani, întâlnindu-se cu președintele Xi Jinping la Beijing. Cei doi lideri au convenit să consolideze legăturile bilaterale, un semnal clar al sprijinului diplomatic al Beijingului. În paralel, Phenianul a inițiat o cooperare militară fără precedent cu Moscova. Potrivit estimărilor serviciilor secrete sud-coreene, Coreea de Nord a trimis aproximativ 13.000 de soldați pentru a susține Rusia în războiul din Ucraina, primind în schimb garanții de securitate, valută străină și, posibil, tehnologie militară.

Această intensificare a relațiilor cu Rusia și China, combinată cu progresele în tehnologia rachetelor, sporește îngrijorările comunității internaționale. În timp ce Phenianul își extinde capacitățile nucleare, sprijinul diplomatic și militar din partea marilor puteri estice complică eforturile globale de a limita ambițiile sale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













