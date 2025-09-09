Coreea de Nord testează un nou motor de rachetă cu combustibil solid, „o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare”

Stiri externe
09-09-2025 | 09:31
racheta, Coreea de Nord, Kim Jong Un
KCNA

Coreea de Nord a efectuat luni, 8 septembrie 2025, un test crucial al unui nou motor de rachetă cu combustibil solid destinat rachetelor balistice intercontinentale (ICBM), a informat agenția de presă de stat KCNA, citată de dpa.

autor
Mihai Niculescu

Liderul Kim Jong Un a supervizat personal cel de-al nouălea și ultimul test la sol, desfășurat la departamentul de chimie al Academiei de Științe din Phenian, marcând un pas semnificativ în consolidarea arsenalului nuclear al țării.

„Forța maximă de propulsie a motorului este de 1.971 kilonewtoni”, a precizat KCNA, preluată de Agerpres, o valoare considerată impresionantă conform standardelor internaționale, deși informațiile nu au fost verificate independent, notează Reuters. Acest motor, construit din fibră de carbon, este destinat viitoarei generații de rachete ICBM Hwasong-20, capabile să atingă teritoriul continental al Statelor Unite.

Rachetele cu combustibil solid reprezintă o amenințare majoră, fiind mai ușor de transportat și mai rapid de lansat decât cele cu combustibil lichid. „Aceste rachete pot fi desfășurate mult mai rapid, ceea ce le face o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare”, notează experții citați de Reuters. Dezvoltarea acestui tip de tehnologie amplifică temerile privind capacitatea Phenianului de a lansa atacuri surpriză.

Polul de putere consolidat în Est

Testul vine în contextul unei apropieri diplomatice și militare a Coreei de Nord de Rusia și China. La începutul lunii septembrie, Kim Jong Un a efectuat prima sa vizită în China din ultimii șase ani, întâlnindu-se cu președintele Xi Jinping la Beijing. Cei doi lideri au convenit să consolideze legăturile bilaterale, un semnal clar al sprijinului diplomatic al Beijingului. În paralel, Phenianul a inițiat o cooperare militară fără precedent cu Moscova. Potrivit estimărilor serviciilor secrete sud-coreene, Coreea de Nord a trimis aproximativ 13.000 de soldați pentru a susține Rusia în războiul din Ucraina, primind în schimb garanții de securitate, valută străină și, posibil, tehnologie militară.

Citește și
kim jong un
Coreea de Nord este acuzată de ONU de sterilizări, avorturi forțate și teste clinice asupra unor persoane cu dizabilități

Această intensificare a relațiilor cu Rusia și China, combinată cu progresele în tehnologia rachetelor, sporește îngrijorările comunității internaționale. În timp ce Phenianul își extinde capacitățile nucleare, sprijinul diplomatic și militar din partea marilor puteri estice complică eforturile globale de a limita ambițiile sale.

Sursa: Agerpres

Etichete: coreea de nord, amenintare, Rachetă,

Dată publicare: 09-09-2025 09:26

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

Coreea de Nord este acuzată de ONU de sterilizări, avorturi forțate și teste clinice asupra unor persoane cu dizabilități
Stiri externe
Coreea de Nord este acuzată de ONU de sterilizări, avorturi forțate și teste clinice asupra unor persoane cu dizabilități

Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi - pe care le sterilizează cu forţa sau face avorturi -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Kim Jong Un își pregătește fiica de 12 ani să preia puterea în Coreea de Nord. Rolul jucat de Dennis Rodman
Stiri externe
Kim Jong Un își pregătește fiica de 12 ani să preia puterea în Coreea de Nord. Rolul jucat de Dennis Rodman

Kim Jong Un își pregătește fiica, Kim Ju-ae, acum în vârstă de probabil 12 ani, să preia puterea în Coreea de Nord, într-o strategie menită să mai atenueze percepția negativă asupra dictaturii de la Phenian.

 

Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord
Stiri externe
Ucraina ar putea aplica modelul Coreei de Sud, care prosperă fără a fi încheiat vreodată un tratat de pace cu Coreea de Nord

Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea.

Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine
Stiri externe
Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine

Coreea de Nord vrea să-și schimbe radical imaginea: în locul austerității și izolării, regimul de la Phenian promovează plaje, stațiuni moderne și cafenele rafinate.  

Recomandări
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare
Stiri Justitie
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost transferat spre sediul DIICOT din Capitală, pentru a fi audiat.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28