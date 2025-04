Coreea de Nord construiește ceea ce ar putea fi cea mai mare și mai avansată navă de război a sa. Imagini din satelit

Imagini realizate de furnizori independenți de satelit, Maxar Technologies și Planet Labs, pe 6 aprilie, arată nava în construcție, aflată în apă, la șantierul naval din Nampo, pe coasta de vest a Coreei de Nord, la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de capitala Phenian.

Analiștii spun că imaginile arată lucrări în desfășurare pentru instalarea armamentului și a altor sisteme interne ale navei, care este, cel mai probabil, o fregată cu rachete ghidate (FFG), proiectată să transporte rachete în lansatoare verticale, pentru a fi utilizate împotriva țintelor de pe uscat și de pe mare.

North Korea has published imagery showing the construction of its first nuclear submarine—something that, if completed, will bring any point in the world within strike's reach.

Highly concerning.

