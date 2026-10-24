Acest apel, calificat de Kim drept „revoluție militară”, survine la câteva zile după propunerea Coreei de Sud de a organiza discuții militare privind traseul liniei de demarcație din centrul Zonei Demilitarizate (DMZ), în urma mai multor incidente grave, scrie news.ro, care citează AFP.

Această linie, care corespunde poziției frontului la sfârșitul Războiului din Coreea, este definită de o hartă anexată la acordul de armistițiu din 1953.

Reuniunea organizată joi și vineri la Phenian a avut ca scop elaborarea unui proiect „pentru formarea celor mai puternice forțe armate din lume”, a declarat Kim, citat de agenția oficială KCNA.

De asemenea, el a cerut ca „toate companiile” din armata din nord să fie „transformate în unități de elită solide din punct de vedere militar și tehnic și consolidate în forțe de luptă perfecte”.

KCNA a precizat că aceasta a fost prima adunare privind „întreaga armată” de la congresul partidului din februarie, în cadrul căruia Kim a cerut consolidarea forțelor convenționale și și-a reafirmat planurile de dezvoltare a arsenalului nuclear și a rachetelor.

Aliat-cheie al Rusiei

Coreea de Nord a testat, de asemenea, recent o serie de arme, printre care un „nou tip” de torpilă de precizie și o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune, ambele utilizând tehnologia inteligenței artificiale.

În ciuda sancțiunilor impuse de mult timp de ONU, Coreea de Nord și-a consacrat prin lege statutul de stat dotat cu arme nucleare, regimul său declarând în repetate rânduri că arsenalul său atomic este permanent și ireversibil.

De asemenea, Coreea de Nord a devenit un aliat-cheie al Rusiei de la invazia Ucrainei din 2022, trimițând, printre altele, soldați pentru a sprijini efortul de război al Moscovei, în schimbul unor avantaje economice și al unor tehnologii militare.