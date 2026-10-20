Coreea de Nord a publicat noi imagini cu Kim Jong-un, după zvonurile că ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale

Imaginile îl arată inspectând încălțăminte și articole vestimentare pentru femei, după ce pe rețelele sociale s-au răspândit zvonuri potrivit cărora dictatorul ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale, scrie New York Post.

Fotografiile, publicate luni de presa de stat nord-coreeană, îl înfățișează pe Kim, aparent într-o dispoziție bună, examinând încălțăminte pentru copii, gesticulând în timp ce discută cu oficiali și inspectând paltoane pentru femei, în cadrul unei expoziții de îmbrăcăminte și încălțăminte.

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Imaginile au apărut la doar câteva ore după ce au circulat online afirmații senzaționale potrivit cărora liderul în vârstă de 42 de ani ar fi suferit o hemoragie cerebrală masivă, ar fi intrat în comă și ar fi murit după ce a fost transportat de urgență la Beijing pentru îngrijiri medicale. Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), organul oficial de presă al Coreei de Nord, a relatat că Kim a vizitat expoziția luni. Fotografiile nu au fost însă autentificate independent, iar momentul exact în care au fost realizate nu este clar.

Într-una dintre imagini, Kim se apleacă pentru a examina un pantof roz de mici dimensiuni, ținut de o tânără îmbrăcată într-o rochie roz pal, cu croială dublu rând.

O altă fotografie îl arată pe liderul nord-coreean stând cu picioarele depărtate, cu brațele întinse și gura deschisă, în timp ce pare să discute cu însuflețire cu un oficial.

Într-o a treia imagine, Kim întinde mâna spre mâneca unui palton de damă, de culoare brun-roșcată, expus pe un manechin. În urma sa se află mai mulți consilieri.

Apariția publică a liderului vine după ce Wanjun Xie, un disident chinez stabilit în Statele Unite și asociat cu Partidul Democrației din China, a publicat duminică, pe platforma X, o serie de afirmații spectaculoase. Inițial, Xie a susținut că Kim a murit și că Beijingul a trimis 9.000 de militari la Phenian, pe fondul temerilor privind o criză de succesiune.

Ulterior, acesta a afirmat că o echipă de specialiști de la Spitalul Colegiului Medical Peking Union din Beijing ar fi fost trimisă sâmbătă în Coreea de Nord pentru a-l trata pe Kim, după ce liderul ar fi suferit o hemoragie cerebrală gravă.