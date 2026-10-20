Coreea de Nord a publicat noi imagini cu Kim Jong-un, după zvonurile că ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale

Imaginile îl arată inspectând încălțăminte și articole vestimentare pentru femei, după ce pe rețelele sociale s-au răspândit zvonuri potrivit cărora dictatorul ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale, scrie New York Post.
Fotografiile, publicate luni de presa de stat nord-coreeană, îl înfățișează pe Kim, aparent într-o dispoziție bună, examinând încălțăminte pentru copii, gesticulând în timp ce discută cu oficiali și inspectând paltoane pentru femei, în cadrul unei expoziții de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Zvonul despre moartea președintelui nord-coreean a făcut înconjurul lumii
Imaginile au apărut la doar câteva ore după ce au circulat online afirmații senzaționale potrivit cărora liderul în vârstă de 42 de ani ar fi suferit o hemoragie cerebrală masivă, ar fi intrat în comă și ar fi murit după ce a fost transportat de urgență la Beijing pentru îngrijiri medicale. Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), organul oficial de presă al Coreei de Nord, a relatat că Kim a vizitat expoziția luni. Fotografiile nu au fost însă autentificate independent, iar momentul exact în care au fost realizate nu este clar.
Într-una dintre imagini, Kim se apleacă pentru a examina un pantof roz de mici dimensiuni, ținut de o tânără îmbrăcată într-o rochie roz pal, cu croială dublu rând.
O altă fotografie îl arată pe liderul nord-coreean stând cu picioarele depărtate, cu brațele întinse și gura deschisă, în timp ce pare să discute cu însuflețire cu un oficial.
Într-o a treia imagine, Kim întinde mâna spre mâneca unui palton de damă, de culoare brun-roșcată, expus pe un manechin. În urma sa se află mai mulți consilieri.
Apariția publică a liderului vine după ce Wanjun Xie, un disident chinez stabilit în Statele Unite și asociat cu Partidul Democrației din China, a publicat duminică, pe platforma X, o serie de afirmații spectaculoase. Inițial, Xie a susținut că Kim a murit și că Beijingul a trimis 9.000 de militari la Phenian, pe fondul temerilor privind o criză de succesiune.
Ulterior, acesta a afirmat că o echipă de specialiști de la Spitalul Colegiului Medical Peking Union din Beijing ar fi fost trimisă sâmbătă în Coreea de Nord pentru a-l trata pe Kim, după ce liderul ar fi suferit o hemoragie cerebrală gravă.
Nu au apărut dovezi
Potrivit relatării lui Xie, care nu a fost susținută de dovezi, liderul nord-coreean ar fi intrat în comă înainte de a fi transferat la Beijing, unde medicii nu ar fi reușit să-l salveze. Trupul său ar fi fost apoi adus în secret înapoi în Coreea de Nord, a mai susținut acesta.
Niciuna dintre afirmații nu a fost însoțită de documente medicale, fotografii, mărturii ale unor persoane identificabile sau alte dovezi care să poată fi verificate independent.
Cu toate acestea, zvonurile s-au răspândit pe rețelele sociale și au fost preluate de mai multe publicații internaționale, inclusiv de The Sun, care a descris informațiile drept speculații neconfirmate.
Afirmațiile au alimentat și întrebările privind posibilitatea ca sora influentă a liderului nord-coreean, Kim Yo-jong, să fi preluat controlul asupra regimului izolat. Cele mai recente fotografii par menite să risipească speculațiile privind soarta lui Kim, deși autoritățile de la Phenian nu au comentat în mod explicit informațiile despre presupusul său deces.
Starea de sănătate a lui Kim Jong-un a fost de mult timp subiect de interes la nivel internațional.
Pe 30 septembrie, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud le-a transmis parlamentarilor că liderul nord-coreean cântărește aproximativ 140 de kilograme și prezintă un risc crescut de boli cardiovasculare din cauza obezității severe.
Cu toate acestea, serviciul de informații a declarat că nu a identificat semne semnificative de probleme de sănătate. Potrivit relatărilor, instituția și-a susținut evaluarea inclusiv prin faptul că Kim a fost capabil să urce scările în timpul unei inspecții la un distrugător naval.
Anterior, presa de stat nord-coreeană relatase că Kim a participat, pe 11 octombrie, la inaugurarea Muzeului Revoluției Apărării Naționale. Informațiile despre ceremonie au fost publicate două zile mai târziu.
Această apariție a avut loc înaintea presupusei urgențe medicale și, prin urmare, nu putea infirma afirmațiile potrivit cărora starea sa s-ar fi deteriorat brusc ulterior.
Cel mai recent val de zvonuri privind moartea liderului amintește de o alarmă falsă din 2020. Atunci, Ji Seong-ho, un dezertor nord-coreean devenit parlamentar sud-coreean, a afirmat că era „99% sigur” că Kim murise în urma unei intervenții chirurgicale cardiovasculare.
Kim a reapărut ulterior în public, iar Ji și-a cerut scuze pentru răspândirea informației eronate.