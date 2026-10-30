Cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume a precizat că aproximativ jumătate din aceste active au fost înghețate cu ajutorul altor platforme și a dat asigurări că va acoperi toate pierderile, potrivit BBC.

Laptopul unui inginer ar fi fost compromis

Primele verificări indică faptul că incidentul ar fi putut implica laptopul unui inginer, care fusese compromis și care i-ar fi permis unui atacator să efectueze retrageri neautorizate, a transmis Binance.

Două firme de analiză a tranzacțiilor cu criptomonede au atribuit atacul unui grup de hackeri nord-coreeni numit TraderTraitor. Incidentul depășește ca amploare atacul informatic asupra platformei Bybit din 2025, în urma căruia au fost furate active în valoare record de 1,5 miliarde de dolari.

TRM Labs, o companie specializată în investigații bazate pe inteligență artificială, a arătat într-un raport că mai multe elemente ale atacului asupra Binance seamănă cu cele observate în incidente anterioare atribuite hackerilor nord-coreeni, inclusiv în cazul atacului asupra Bybit.

Ari Redbord, directorul global pentru politici al TRM Labs, a declarat pentru BBC că atacul asupra Binance reprezintă un „moment de cotitură” și că industria nu s-a mai confruntat cu un incident de o asemenea amploare.

Posibile legături cu Coreea de Nord

Atacatorul deține în continuare o cantitate uriașă de active furate, ceea ce înseamnă că eforturile de identificare și recuperare a fondurilor sunt departe de a se fi încheiat, a adăugat Redbord.

O altă firmă de analiză a tranzacțiilor cu criptomonede, Chainalysis, a declarat, la rândul său, că are un „grad ridicat de încredere” că gruparea nord-coreeană este implicată în atac. Eric Jardine, directorul de cercetare al companiei, a îndemnat toate platformele de tranzacționare să rămână vigilente, întrucât valoarea foarte mare a activelor pe care le gestionează le transformă în ținte atractive pentru hackeri.

Binance nu a răspuns direct întrebărilor BBC despre posibilele legături ale atacului cu Coreea de Nord, dar a transmis: „Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din cadrul forțelor de ordine pentru a confirma identitatea acestor infractori și pentru a-i aduce în fața justiției”.

Incidentul vizează platforma Binance.com. Binance.US, o platformă mult mai mică, destinată în special utilizatorilor din Statele Unite, a precizat că nu a fost afectată.

Într-o serie de mesaje publicate online, Yi He, co-directoarea executivă a Binance, le-a mulțumit mai multor emitenți de criptomonede pentru că au înghețat activele.

„Siguranța este prioritară: retragerile sunt dezactivate în prezent, până când se confirmă că sistemul este securizat”, a declarat aceasta.

Alte două platforme importante din industria criptomonedelor, Tether și Circle, au anunțat că au înghețat active în valoare totală de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, în urma posibilului atac asupra Binance.

Directorul executiv al Circle, Jeremy Allaire, a declarat că firma sa „monitorizează îndeaproape informațiile privind o posibilă exploatare a unei vulnerabilități care implică Binance” și că a înghețat active în valoare de peste 800 de milioane de dolari, care au legătură cu incidentul. Circle este emitentul și co-creatorul USDC, una dintre cele mai mari criptomonede garantate cu dolari americani.

Directorul executiv al Tether, Paolo Ardoino, a anunțat că firma sa a înghețat aproximativ 1,6 miliarde de dolari în active „care au legătură cu un posibil atac informatic asupra platformei Binance”.

„Protejarea industriei și a partenerilor noștri este prioritatea noastră principală”, a declarat Ardoino, a cărui companie emite criptomoneda USDT.

World Liberty Financial, o companie din industria criptomonedelor asociată președintelui american Donald Trump și familiei sale, a anunțat că a colaborat cu partenerii săi pentru a îngheța fondurile furate.

Platforma de tranzacționare Coinbase a transmis că nu a fost afectată de incident și că monitorizează situația.

Probleme de securitate identificate

Mai mulți observatori ai industriei criptomonedelor semnalaseră posibile probleme de securitate la Binance cu câteva ore înainte ca platforma să confirme incidentul.

Binance, fondată în China în 2017, le permite utilizatorilor să tranzacționeze active digitale și se estimează că are peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial.

Platforma a fost supusă verificărilor autorităților de reglementare din mai multe țări. În 2024, compania a anunțat că deține în custodie active în valoare de peste 160 de miliarde de dolari.

Bitcoin a scăzut cu peste 4% după apariția alertelor privind atacul. Și prețurile altor criptomonede importante, printre care Ethereum și Solana, au înregistrat scăderi puternice.