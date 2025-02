Coreea de Nord a livrat Moscovei 11.000 de militari, obuze de artilerie cu rază lungă de acţiune, rachete și muniție

Phenianul a pus la dipoziţia Moscovei ”aproximativ 11.000 de militari, rachete, 200 de piese de obuz de artilerie cu rază lungă de acţiune şi o cantitate substanţială de muniţie”, declară această sursă.

Acest ajutor poate continua, precizează sursa citată

Nici Rusia şi nici Coreea de Nord nu au confirmat până în prezent o susţinere militară nord-coreeană a Moscovei în Războiul din Ucraina.

North Korea is estimated to have sent about 200 pieces of long-range artillery to russia and is likely to send more troops and weapons in support of Moscow's war against Ukraine, South Korea's defense ministry said Tuesday. pic.twitter.com/4cHHLtilQf