Unul dintre proprietarii barului din Crans-Montana unde a avut loc tragedia de Anul Nou a fost arestat preventiv

Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost plasat vineri în arest preventiv, au declarat surse pentru Le Figaro și pentru ziarul local 24 Heures.

Este o decizie solicitată de câteva zile de avocaţii care reprezintă familiile victimelor incendiului.

Jacques Moretti a fost audiat timp de şapte ore vineri dimineaţă de către procuratură. La fel şi soţia sa, Jessica, care a fost lăsată în libertate.

Proprietarii barului au fost audiaţi vineri dimineaţă, de la ora 8, în oraşul elveţian Sion, capitala cantonului Valais, de către procurorul însărcinat cu ancheta deschisă pentru „omucidere din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Cuplul a fost interogat timp de 7 ore cu privire la situaţia sa personală. La final, Jessica Moretti a fost singura care a ieşit liberă. „Doresc să îmi cer scuze. (...) Gândurile mele se îndreaptă în permanenţă către victime, este o tragedie de neimaginat”, a declarat ea, în lacrimi, în faţa unei mulţimi de camere de filmat.

Este prima dată când acest cuplu de francezi este audiat de când procuratura din Valais a deschis o anchetă penală împotriva lor pe 3 ianuarie, la două zile după tragedia s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, în principal adolescenţi şi tineri, printre care francezi, italieni, dar şi un român.

Cei doi francezi fuseseră audiaţi anterior „în calitate de persoane chemate să furnizeze informaţii”.

Avocaţii părţii civile au fost de asemenea prezenţi în timpul acestei audieri. „Nu este de competenţa părţii reclamante să comenteze aspectele legate de arestul preventiv”, a declarat pentru Le Figaro Romain Jordan, avocatul familiilor victimelor. „Principala preocupare a familiilor rămâne riscul dispariţiei probelor sau al influenţei negative asupra mărturiilor care urmează să fie colectate, atât de la inculpaţi, cât şi de la autorităţile care au recunoscut deja nereguli. Este de datoria Ministerului Public să efectueze fără întârziere investigaţiile necesare pentru a remedia această situaţie”, insistă avocaţii Romain Jordan şi Ronald Asmar.

