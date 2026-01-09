Unul dintre proprietarii barului din Crans-Montana unde a avut loc tragedia de Anul Nou a fost arestat preventiv

09-01-2026 | 18:00
Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului din Crans-Montana
AFP

Jacques Moretti, coproprietarul barului elveţian Le Constellation, a fost plasat vineri în arest preventiv, au declarat surse pentru Le Figaro și pentru ziarul local 24 Heures.

Claudia Alionescu

Este o decizie solicitată de câteva zile de avocaţii care reprezintă familiile victimelor incendiului.

Jacques Moretti a fost audiat timp de şapte ore vineri dimineaţă de către procuratură. La fel şi soţia sa, Jessica, care a fost lăsată în libertate.

Proprietarii barului au fost audiaţi vineri dimineaţă, de la ora 8, în oraşul elveţian Sion, capitala cantonului Valais, de către procurorul însărcinat cu ancheta deschisă pentru „omucidere din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Cuplul a fost interogat timp de 7 ore cu privire la situaţia sa personală. La final, Jessica Moretti a fost singura care a ieşit liberă. „Doresc să îmi cer scuze. (...) Gândurile mele se îndreaptă în permanenţă către victime, este o tragedie de neimaginat”, a declarat ea, în lacrimi, în faţa unei mulţimi de camere de filmat.

Este prima dată când acest cuplu de francezi este audiat de când procuratura din Valais a deschis o anchetă penală împotriva lor pe 3 ianuarie, la două zile după tragedia s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, în principal adolescenţi şi tineri, printre care francezi, italieni, dar şi un român.

Cei doi francezi fuseseră audiaţi anterior „în calitate de persoane chemate să furnizeze informaţii”.

Avocaţii părţii civile au fost de asemenea prezenţi în timpul acestei audieri. „Nu este de competenţa părţii reclamante să comenteze aspectele legate de arestul preventiv”, a declarat pentru Le Figaro Romain Jordan, avocatul familiilor victimelor. „Principala preocupare a familiilor rămâne riscul dispariţiei probelor sau al influenţei negative asupra mărturiilor care urmează să fie colectate, atât de la inculpaţi, cât şi de la autorităţile care au recunoscut deja nereguli. Este de datoria Ministerului Public să efectueze fără întârziere investigaţiile necesare pentru a remedia această situaţie”, insistă avocaţii Romain Jordan şi Ronald Asmar.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 09-01-2026 17:14

Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui
Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Tatăl unei tinere a salvat mai mulți adolescenți blocați în barul în flăcări din Crans Montana, Elveția, unde petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții.

Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă
Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă

Managerii barului din Crans Montana sunt cercetați penal în urma incendiului catastrofal în care au murit 40 de oameni și au fost răniți 119. 22 de tineri pacienți sunt în stare critică la principalul spital din Lausane.  

Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă
Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă

Tragedia de la Colectiv a dat naștere unui mecanism oficial al Uniunii Europene pentru intervenții rapide și ajutor imediat între țările de pe continent care se confruntă cu astfel de nenorociri. Incendiul de la Crans-Montana este ultimul exemplu.

Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene
Peste 137 de miliarde de lei investiţii publice în România în 2025. Care este contribuţia fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”
Încă un pas către majorarea salariului minim. Patronat: „Pentru firme, va fi foarte greu de acomodat o nouă creștere”

Proiectul de creștere a salariului minim a ajuns la Consliul Economic și Social. Creșterea a fost negociată în coaliția de guvernare și ar urma să fie implementată de la 1 iulie.

