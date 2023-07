O femeie și-a filmat propria moarte după ce i s-a blocat parașuta. Ce s-a întâmplat cu doar câteva clipe înainte de tragedie

Accidentul s-a petrecut în 2021, pe aerodromul RAF Weston-on-the-Green, lângă Bicester, iar sergentul Fisk participa la un exercițiu de antrenament cu personalul de la RAF Marham din Norfolk. Ancheta finalizată recent a scos la iveală motivele tragediei. Imaginile suprinse de o cameră GoPro, montată pe casca femeii, i-au ajutat pe anchetatori să stabilească noi proceduri pentru a fi evitate pe viitor astfel de situații.

Rachel Fisk, în vârstă de 32 de ani, a murit la doar câteva secunde după ce a filmat alți parașutiști care săreau în tandem. Cu doar câteva secunde înainte de tragedie, casca s-a rotit în sus și acest lucru a dezvăluit că parașuta i s-a încurcat și, din acest motiv, nu s-a mai desfăcut.

Un bărbat care se afla într-un taxi pe M40 din Oxfordshire a observat momentul impactului și a sunat imediat la serviciile de urgență.

Colegii săi au crezut inițial că ea a aterizat în siguranță într-o zonă de lângă aerodrom, însă și-au dat seama că ceva rău s-a întâmplat în momentul în care au sunat-o, iar ea nu a răspuns. Rachel nu a putut fi localizată, iar la fața locului au fost chemate serviciile de urgență și un elicopter. Cadavrul acesteia a fost găsit la scurt timp.

Ultima imagine a fost surprinsă cu 0,034 de secunde înainte de impact, în momentul când Rachel a privit pentru ultima oară în sus, precizează raportul anchetei. Parașuta s-a încurcat din cauza turbulențelor de aer produse de poziția corpului său în timpul căderii libere, conform raportului. În plus, costumul ei, care nu era unul folosit de RAF și era prevăzut cu aripi, ar fi putut încă un motiv care a dus la tragedie.

Anchetatorii au putut determina ce s-a întâmplat doar folosind imaginile care au fost surprinse de camera ei GoPro.

The Royal Air Force is saddened to announce the passing of Sergeant Rachel Fisk. The entire RAF Family's thoughts and prayers are with Rachel's family and friends at this incredibly difficult time.

