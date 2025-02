Elena Lasconi, după întâlnirea lui Trump cu Zelenski: O negociere de pace nu înseamnă bullying la adresa celui agresat

„Nici măcar președintele SUA nu are dreptul să umilească liderul acestui popor atât de curajos și să-l laude pe agresor. Lumea liberă înseamnă solidaritate, nu trădare, nu umilirea celui atacat. Înseamnă apărarea valorilor care ne țin împreună, nu a celor care ne dezbină. Europa, ai curajul să fii de partea corectă a istoriei!”, transmite Lasconi.

„Uniunea Europeană trebuie să-și regăsească curajul! Mai mult ca oricând, e momentul să arătăm că știm să ne apărăm valorile, interesele și vecinii. O negociere de pace nu înseamnă bullying la adresa celui agresat. Nu înseamnă intimidare. Nu înseamnă șantaj!”, a arătat, vineri seara, într-o postare pe Facebook, Elena Lasconi.

Potrivit liderului USR, „Ucraina și-a câștigat, cu sânge și cu sacrificii, dreptul de a sta la masa negocierilor cu fruntea sus”.

„Volodimir Zelenski are tot dreptul să vorbească după trei ani de război crunt fără să fie umilit.

În Biroul Oval se discuta soarta unui popor care a arătat că își apără țara cu prețul vieții. Aproape 100.000 de ucraineni au fost uciși de invadatorul rus, alte câteva milioane de ucraineni au ajuns refugiați într-o lume tot mai ostilă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru convorbiri cu preşedintele Donald Trump şi semnarea unui acord privind exploatarea mineralelor ucrainene, însă întâlnirea din Biroul Oval a devenit rapid tensionată, chiar dacă presa era de faţă, iar ulterior s-a dovedit un eşec: liderii s-au certat, iar acordul pentru minerale nu a mai fost semnat.

Într-o scenă neaşteptată, dar spectaculoasă, la începutul întâlnirii de la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, primul l-a avertizat pe cel din urmă că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia.

„Vă jucaţi cu vieţile a milioane de oameni. Vă jucaţi cu al Treilea Război Mondial (...), iar ceea ce faceţi este foarte lipsit de respect”, l-a admonestat Trump pe Zelenski chiar în faţa presei, după ce preşedintele ucrainean a vrut să pară intransigent afirmând că nu va face compromisuri cu „criminalul” Vladimir Putin, preşedintele rus.

Trump and JD Vance get into a heated exchange with Zelensky and reprimand him for being spoiled and ungrateful and warn him that he’s playing with WW3.

