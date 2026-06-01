Reacția vine în contextul declarațiilor președintelui Nicușor Dan, care a vorbit despre modul în care mai multe drone ar fi traversat spațiul aerian ucrainean, dintre care una și-ar fi schimbat traiectoria înainte de a ajunge în România.

„Dacă drona dovedită a Rusiei, care se ducea în treaba ei, să omoare femei și copii ucraineni, a fost deviată spre femeile și copiii din Galați de o lovitură antiaeriană a armatei Ucrainei, după cum a declarat publicației BBC președintele Dan, fără să aducă vreo dovadă, atunci de ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi dl Dan și de la românii proeuropeni, și de la românoșii antiUcraina și antiUE? Cu prețul alimentării ultimei teorii a conspirației, cum că Ucraina a împins drona în România ca să ne bage în război?”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Într-o intervenție separată, președintele Nicușor Dan a explicat traseul grupului de drone care ar fi pătruns dinspre est, susținând că acestea au evoluat la mică distanță de granița României.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte şi una dintre ele, lovită probabil deasupra oraşului Reni, traiectoria ei s-a modificat şi a venit înspre Galaţi”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă schimbarea de traiectorie a fost întâmplătoare sau rezultatul unei acțiuni deliberate, Nicușor Dan a precizat că aparatul ar fi fost lovit în zbor.

„A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”, a mai spus președintele României.

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. La acel moment, două persoane au fost rănite.