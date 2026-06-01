România nu a activat art. 4 deoarece este adesea considerat un vestibul pentru Articolul 5, și în timp se erodează, iar țara vrea beneficii concrete.

În paralel, România colaborează cu o firmă de consultanță strategică pentru redefinirea prezenței SUA pe teritoriul național. Surse au declarat că țara naostră nu se concentrează neapărat pe numărul de militari americani, ci pe capabilitățile pe care le poate primi de la Aliați.

Surse diplomatice arată și că situația va fi analizată și în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, programat pentru 10 iunie, unde pe agendă se află și evaluarea incidentului de la Galați, alături de alte subiecte de securitate regională.

Reacția ministrul demis al Apărării

Radu Miruță a fost întrebat, vineri, la Galați, dacă în CSAT a fost discutată activarea Articolului 4 al NATO, după ce o dronă a lovit un bloc.

„Ministerul Apărării, în luna februarie, eu am trimis la NATO o solicitare cu privire la niște capabilități pe care le considerăm necesare pentru lupta împotriva dronelor în zona Dobrogei. În discuțiile de azi din CSAT, s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului Euro-atlantic pentru ca solicitarea făcută în februarie să și fie îndeplinită de statele membre, în sensul de a ne trimite astfel de capabilități, până când ceea ce am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat”, a declarat acesta.

Spania urmează să trimită în România două elicoptere HN90, ca parte a unui pachet de sprijin operațional. În paralel, Italia a confirmat deja desfășurarea a 100 de militari pe teritoriul țării, măsură anunțată anterior în cadrul cooperării NATO.