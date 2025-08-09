Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice.

Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”.

Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost salutată de delegaţia palestiniană la ONU.

Decizia premierului Benjamin Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a „învinge” Hamas a provocat indignare în întreaga lume.

Aceasta riscă să ducă la „strămutări forţate suplimentare, ucideri şi distrugeri în masă, agravând suferinţa de neimaginat a populaţiei palestiniene din Gaza”, a avertizat, de asemenea, Antonio Guterres.

Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului oraşului Gaza, devastat de război şi aflat în plină criză umanitară.

