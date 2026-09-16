Ce au găsit doi îndrăgostiți sub patul unui hotel din Miami. Au alertat imediat angajații

Bărbatul și femeia s-au cazat miercuri la Provident Doral Hotel din Doral. În dimineața următoare, cei doi ar fi descoperit sub pat un bărbat identificat drept Ritchel Calvaire, în vârstă de 25 de ani.

Potrivit unei declarații pe propria răspundere întocmite de poliție și obținute de Daily Mail, femeia le-a spus anchetatorilor că, după ce au adormit, ea a simțit în jurul orei 4:00 dimineața o mișcare în apropierea patului.

După ce a adormit din nou, femeia ar fi simțit că patul se mișcă sub ea câteva ore mai târziu, în jurul orei 6:30.

În jurul orei 7:45, aceasta s-ar fi uitat sub pat pentru a verifica dacă nu își rătăcise vreun obiect. Atunci ar fi observat un bărbat ascuns acolo.

Speriați, cei doi au ieșit imediat din cameră și au alertat serviciul de securitate al hotelului.