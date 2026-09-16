Ce au găsit doi îndrăgostiți sub patul unui hotel din Miami. Au alertat imediat angajații

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pat hotel
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Un cuplu cazat la un hotel-spa din Miami a trecut printr-o sperietură teribilă după ce, potrivit autorităților, ar fi auzit și apoi ar fi descoperit un bărbat ascuns sub patul lor.

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Stirileprotv

Bărbatul și femeia s-au cazat miercuri la Provident Doral Hotel din Doral. În dimineața următoare, cei doi ar fi descoperit sub pat un bărbat identificat drept Ritchel Calvaire, în vârstă de 25 de ani.

Potrivit unei declarații pe propria răspundere întocmite de poliție și obținute de Daily Mail, femeia le-a spus anchetatorilor că, după ce au adormit, ea a simțit în jurul orei 4:00 dimineața o mișcare în apropierea patului.

După ce a adormit din nou, femeia ar fi simțit că patul se mișcă sub ea câteva ore mai târziu, în jurul orei 6:30.

În jurul orei 7:45, aceasta s-ar fi uitat sub pat pentru a verifica dacă nu își rătăcise vreun obiect. Atunci ar fi observat un bărbat ascuns acolo.

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Speriați, cei doi au ieșit imediat din cameră și au alertat serviciul de securitate al hotelului.

Un polițist l-ar fi găsit ulterior pe intrus, iar acesta a fost arestat în aceeași zi. Angajații hotelului le-au spus anchetatorilor că Ritchel Calvaire fusese cazat acolo cu câteva zile înainte și făcuse check-out pe 31 august.

Documentul mai arată că acesta s-ar fi întors la hotel două zile mai târziu pentru a recupera obiecte pe care le lăsase în urmă. Personalul l-ar fi escortat însă în afara proprietății.

Calvaire a fost reținut și este acuzat de spargere și pătrundere ilegală într-o locuință ocupată, infracțiune clasificată drept delict grav.

Sursa: Daily Mail

Etichete: miami, hotel,

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