Manifestația s-a desfășurat în așa-numitul „Triunghi al Puterii”, între Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri, relatează Novinite, citează News.ro.

Protestul a fost organizat de activistul Manol Glishev și de asociația civică BOETS. Organizatorii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate și au anunțat că intenționează să continue manifestațiile pe parcursul iernii.

Protestatarii au acuzat guvernul că promovează ceea ce ei au descris drept o „dependență periculoasă de Rusia”, despre care susțin că amenință securitatea națională și afectează relațiile Bulgariei cu partenerii săi din Uniunea Europeană.

Printre celelalte nemulțumiri s-au numărat ceea ce organizatorii consideră a fi măsuri insuficiente împotriva crimei organizate și creșterea frecvenței actelor de violență în rândul tinerilor, fără sancțiuni adecvate.

Manifestanții au acuzat guvernul de apropiere față de Rusia

Situația de la Televiziunea Națională Bulgară (BNT) a fost, de asemenea, menționată printre motivele protestului. Manifestanții au acuzat guvernul că a transformat BNT într-un instrument de propagandă politică, comparând postul public cu fostul ziar din perioada comunistă Rabotnichesko Delo.

Glishev a afirmat că guvernul ar fi trebuit deja înlăturat de la putere și a anticipat că protestele se vor intensifica în lunile următoare. „Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate”, a declarat el, potrivit BTA.

În timpul manifestației, participanții au scandat „Demisia”, „Comuniștii afară”, „Bulgaria”, „Victorie” și „Glorie Ucrainei”. Au fost arborate steaguri ale Bulgariei, Ucrainei și Uniunii Europene.

Nemulțumiri legate de NATO, UE și mediul economic

Glishev a criticat și politica guvernului față de războiul din Ucraina, susținând că acesta trebuie numit război, nu doar conflict. El a pus sub semnul întrebării declarațiile lui Radev și ale vicepreședintei Iliana Iotova, potrivit cărora războiul nu are o soluție militară.

Alți vorbitori și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu apartenența Bulgariei la NATO și UE, fiscalitatea și mediul economic al țării. Glishev a susținut că politicile guvernului determină companii străine să plece din Bulgaria și a acuzat Executivul de legături cu Rusia. Potrivit BTA, el a menționat în mod explicit Bosch și Takeaway printre companiile despre care a afirmat că părăsesc țara.