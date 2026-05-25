După ce membrii familiei și-au dat seama că băiețelul a dispărut din curte, au început să îl caute. Bietul copil a fost găsit fără viață, lângă câinele ținut în lanț.

Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

Tragedia s-a produs duminică seară, la un adăpost pentru animale de la marginea satului Limpeziș, nu departe de locuința copilului. Proprietatea nu este îngrădită, iar câinele ciobănesc, legat cu un lanț, era ținut acolo pentru a proteja animalele.

Nu se știe cum a ajuns băiețelul lângă animalul care l-a atacat înainte să poată interveni cineva. Bunica și proprietara adăpostului l-au găsit fără viață.

Vecină: „Eu veneam din parc cu copiii și vecina striga după ăla micu’, Teo, Teo, unde ești? Și nu îl găsea. Noi am căutat și pe partea aia și pe aici. Când am intrat pe drum aici l-a găsit acolo, la câine.”

Copilul avea mai multe mușcături la cap și la picioare, care i-au produs o hemoragie puternică.

Bunicul copilului: „L-am găsit mâncat de câini.”

Reporter: „Mai respira?”

Bunicul copilului: „Nu. Copilul e copil, a ieșit din curte și s-a dus... Sunt câini din ăștia ciobănești. Câinele lui ăsta era legat, dar nu are gard, e o problemă aici.”

Echipajul de la ambulanță nu a mai putut face nimic pentru copil. Oamenii sunt șocați de această tragedie.

Localnic: „Un copil mic de 4 anișori, nesupravegheat, a scăpat din curte, a găsit poarta deschisă și s-a dus la o curte neîmprejmuită a unor vecini, s-a dus la câinii legați ai vecinilor și câinii l-au mușcat și, din păcate, în urma mușcăturilor copilul a decedat.”

Părinții copilului sunt despărțiți, iar cel mic era în grija mamei. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru omor.