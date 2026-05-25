Însă turiștii trebuie să fie atenți la clauzele din contract, mai ales când aleg deplasarea cu avionul până la destinație, spun specialiștii.

Anda Dragnea este din Buzău și a venit în Eforie Nord pentru zece zile, la tratament. A plătit 8 mii de lei, în două raţe.

Anda Dragnea – turistă: "Numai prin agenție, în rate, pentru că oferă un anumit confort, plătești un avans la rezervare, beneficiezi de un tarif foarte bun, noi nu suntem genul de a aștepta last minute. În condițiile astea prefer să rezerv din timp, să beneficiez de tarife de early booking și în acest fel fac și o economie, este și ok din punct de vedere al bugetului nostru”.

Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, peste 70% dintre cei care cumpără o vacanță achită în rate. Fie că vorbim despre vacanțe peste hotare sau pe litoralul românesc.

Ștefan Necula – managerul unei agenții de turism; "Pe lângă plata în rate direct la bancă, noi oferim posibilitatea de a-și achiziţiona sejururile în rate, cea mai populară opțiune este cea în două rate, avans și diferență. Am introdus și alte oferte, pot plăti în 3/4/5 rate, lucru care îi ajută pe turiștii noștri, cei care vin pe litoral. Am gândit aceste oferte ca să venim în sprijinul lor + tariful rămâne la fel, odată ce a fost efectuată rezervarea."

Sunt însă situații în care prețul se poate schimba și după rezervare, mai ales dacă transportul este inclus în pachet.

Camelia Ciurea – managerul unei agenții de turism; "În funcție de mijlocul de transport, acestea pot să suporte modificări, dacă transportul este cu avionul din păcate prețul la kerosen ne influențează."

Conform legii, agențiile pot cere bani în plus doar dacă acest lucru este prevăzut clar în contract și numai în anumite condiții: scumpirea carburantului, creșterea taxelor de aeroport sau fluctuațiile de curs valutar.

Majorarea nu poate depăși 20% din prețul inițial al pachetului turistic. În cazul vacanțelor externe, turiștii trebuie să citească atent clauzele din contract, mai ales dacă aleg zboruri charter, unde costurile pot crește cu până la 8 procente, spun tour-operatorii.

Pentru mai multă siguranță, este recomandată încheierea unei asigurări.

Cristian Bărhălescu – președintele ANAT: "Zborul și vacanțele ni le putem proteja prin asigurări medicale, când ai achiziționat faci imediat asigurarea medical și storno de călătorie, astfel încât să îți poți proteja atât banii pe care i-ai achitat cât și bagajele dacă se pierd sau sănătatea dacă ai o problem pe parcursul călătoriei. Dacă se anulează zborul contactezi imediat agentul de turism și acesta știe să se descurce. Compania aeriană e cea care răspunde, dar agentul de turism reușește să ia legătura mai repede."

Cele mai bune prețuri pentru biletele de avion sunt în lunile noiembrie și martie, indiferent de destinație, spun experții.