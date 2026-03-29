Într-un comunicat difuzat de agenţia de ştiri iraniană Tasnim, forţa de elită a Republicii Islamice afirmă că "toate universităţile regimului de ocupaţie şi ale Statelor Unite sunt ţinte legitime până când două universităţi vor fi atacate ca represalii pentru cele iraniene care au fost distruse".

Sâmbătă dimineaţă devreme, SUA şi Israelul au bombardat Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Teheran, iar joi au atacat Universitatea de Tehnologie din Isfahan, în centrul Iranului, fără a se raporta victime în niciunul dintre cazuri.

Angajații universităților, avertizați

Gardienii Revoluţiei au avertizat "toţi lucrătorii, profesorii şi studenţii universităţilor americane din regiune şi locuitorii din zona înconjurătoare" să stea la cel puţin un kilometru distanţă de aceste instituţii.

"Dacă guvernul SUA doreşte să se asigure că universităţile sale din regiune nu sunt vizate - cel puţin două dintre ele - trebuie să condamne oficial bombardarea" instituţiilor de învăţământ iraniene înainte de prânz, luni, 30 martie, ora locală iraniană, se adaugă în comunicat şi, de asemenea, să îi "împiedice" pe aliaţii săi să atace instituţii de educaţie şi de cercetare. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, "ameninţarea rămâne şi va fi pusă în aplicare", se arată, în concluzie, în comunicat.

Washingtonul şi Teheranul sunt angajate în negocieri indirecte pentru a rezolva conflictul armat care a izbucnit după ofensiva comună americano-israeliană împotriva Iranului din 28 februarie, notează EFE.

Cu toate acestea, ameninţările reciproce persistă, deoarece preşedintele american Donald Trump a avertizat, de asemenea, că va bombarda centralele electrice iraniene dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până pe 6 aprilie.