O femeie din Brazilia a primit o pedeapsă cu suspendare a închisorii pentru că a mers în mod repetat la casa starului K-pop BTS, Jungkook, în ciuda avertismentelor de a sta departe de acesta- ajungând până acolo încât a sunat de 133 de ori la soneria ușii, în timpul unei vizite, scrie BBC.

Femeia, care nu a fost identificată, a început să-l urmărească pe Jungkook în decembrie anul trecut. De asemenea, a încercat să lase scrisori și fotografii la ușa lui, în ceea ce a spus că au fost „din dragoste” pentru cântărețul în vârstă de 28 de ani.

Un tribunal districtual din Seul a condamnat-o la un an de închisoare, cu suspendare pentru doi ani.

De asemenea, se așteaptă ca femeia să fie deportată din Coreea de Sud, cu excepția cazului în care reușește să facă apel cu succes împotriva verdictului.

Brazilianca a vizitat pentru prima dată casa lui Jungkook din Seul pe 7 decembrie, a hoinărit prin proprietate, a aruncat obiecte în pereți și a îndesat scrisori prin crăpăturile ușii.

Instanța, despre hărțuitoare: ”Nivel extrem de obsesie”

Câteva zile mai târziu, ea a vizitat din nou casa vedetei BTS și a sunat la ușă de 133 de ori, un act despre care instanța a spus că a demonstrat un „nivel extrem de obsesie”.

Femeia a fost arestată pe 13 decembrie, când a urmărit un livrator de mâncare pentru a intra în proprietate printr-o poartă laterală. A fost eliberată a doua zi cu un avertisment de a nu se mai apropia de proprietate - pe care l-a ignorat.

Vizitele ei au continuat în următoarele săptămâni, ceea ce a determinat poliția să emită un ordin de urgență care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 metri de proprietate.

Chiar și cu această interdicție, a continuat să-l hărțuiască neobosită pe starul BTS. Poliția a trimis-o în cele din urmă procurorilor în februarie, după ce a continuat să viziteze casa lui Jungkook. În total, ea a mers la proprietate de aproximativ 22 de ori, a aflat instanța.

Vorbind în instanță, un judecător districtual a declarat că decizia sa a luat în considerare mai mulți factori atenuanți, inclusiv faptul că riscul ei de recidivă „nu era semnificativ”.

În iunie anul trecut, o femeie chineză de 30 de ani a fost arestată la Seul încercând să intre prin efracție în casa lui Jungkook la doar câteva ore după ce acesta a terminat serviciul militar.