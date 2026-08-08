Locuitorii au fost avertizaţi din nou să se îndrepte către adăposturi, după declanşarea unei alerte aeriene din cauza utilizării unor rachete balistice, scrie Agerpres.

Atacurile au loc într-un moment în care Rusia îşi intensifică loviturile aeriene asupra Ucrainei, iar apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniţie şi interceptoare. Miercuri, cel puţin 17 persoane au fost ucise în atacuri nocturne asupra Kievului şi regiunii învecinate.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere în mod repetat aliaţilor occidentali să furnizeze mai multe sisteme de apărare antiaeriană şi, în special, rachete Patriot, considerate esenţiale pentru interceptarea celor mai performante rachete ruseşti.

Zelenski a ajuns vineri seara în Serbia, pentru prima sa vizită în această ţară, aliat tradiţional al Moscovei, de la începutul invaziei ruse din 2022. El urmează să discute sâmbătă cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic despre economie şi probleme de securitate.

Noua ofensivă aeriană asupra Kievului intervine în aceeaşi zi în care senatorii americani au adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, vizând în special industria hidrocarburilor.