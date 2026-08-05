Pe de altă parte, liderul rus a schimbat miercuri conducerea mai multor ramuri ale armatei.

Rusia a atacat Kievul și suburbiile capitalei ucrainene cu 24 de rachete balistice și patru hipersonice.

Potrivit presei ucrainene, niciuna nu a fost interceptată. Au fost totuși doborâte ori neutralizate aproape toate dronele Geran, peste o sută.

Cele mai multe victime s-au înregistrat într-o gară de la periferia Kievului. Opt persoane care așteptau trenul au murit. Alte zeci au ajuns la spital.

Alte rachete rusești au lovit un bloc de apartamente cu 20 de etaje, dar și mai multe depozite și un centru comercial. Un șofer de camion din Republica Moldova, care tocmai încărca marfă a fost rănit ușor în atac.

Ivan Braga, șofer de TIR din R. Moldova: „Când s-a produs explozia, camionul nostru a luat foc, iar un alt camion din apropiere a luat și el foc. Am reușit să ieșim, dar n-am apucat să ne luăm actele sau alte lucruri. Am mai fost în Kiev și am mai auzit explozii, dar nimic asemănător cu ce s-a întâmplat acum”.

În ultimele săptămâni, atacurile și contraatacurile dintre Rusia și Ucraina au atins o virulență fără precedent.

Moscova ripostează tot mai dur la numeroasele operațiuni militare ucrainene care vizează rafinării, stocuri de petrol, centre logistice, depozite de alimente și cel puțin 20 de sedii ale celei mai mari platforme de comerț online din Rusia - Wildberries.

Michael Clarke profesor și analist în domeniul securității și apărării la Sky News: „Începând din martie, ucrainenii și-au sporit dramatic capacitatea de atac cu drone. Acum lansează un număr dublu de drone față de ruși. Urmarea este că sunt foarte eficienți în a reduce abilitatea Rusiei de a-și continua războiul și, de asemenea, afectează moralul rușilor, mai ales prin penuria de carburant. Dar e ca și cum ar pocni ursul fix între ochi. Fără îndoială, rușii ripostează îndârjit cu rachete balistice, pe care le primesc de la nord-coreeni”.

Și în noaptea de marți spre miercuri dronele ucrainene au țintit un depozit Wildberries din regiunea Tula.

Michael Clark, analist Sky News: „În ultimele 24 de ore ucrainenii au lovit ținte din 18 districte rusești, adică din toată Rusia de la Vest de Urali. Prin urmare, compania Wildberries a anunțat că își va deschide depozite în Kazahstan, începând cu 2027 și 2028, ceea ce îmi spune mie că Wildberries nu crede că acest război se va încheia până atunci”.

Campania Ucrainei a crescut costul războiului pentru întreprinderile rusești mici și mijlocii care depind de platforma Wildberries, precum și pentru consumatorii ruși care utilizează serviciile acestui distribuitor, în special în zonele urbane pe care Kremlinul a reușit până acum să le protejeze de război.