Ulterior, acesta a răspuns impunând noi taxe vamale generalizate, relatează Reuters.

Executivul european, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale blocului comunitar, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere ”claritate deplină” privind măsurile pe care intenţionează să le adopte după hotărârea instanţei americane.

După anularea tarifelor globale vineri, Trump a anunţat tarife provizorii de 10% pentru toate produsele importate, pe care le-a majorat la 15% o zi mai târziu.

”Situaţia actuală nu este una propice pentru a livra un comerţ transatlantic echitabil, echilibrat şi reciproc avantajos, aşa cum a fost convenit de ambele părţi”, a transmis Comisia într-o declaraţie, adăugând ferm: ”Un acord este un acord.”

Reacţia de duminică a fost mult mai dură decât mesajul iniţial transmis vineri, în care Comisia spusese că analizează decizia Curţii Supreme şi menţine contactul cu administraţia americană.

Acordul comercial de anul trecut stabilea un tarif american de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, cu excepţia celor acoperite de tarife sectoriale, precum oţelul. Totodată, unele produse, precum aeronavele şi piesele de schimb, beneficiau de taxe zero.

În schimb, UE a eliminat o parte dintre taxele pe importurile din SUA şi a renunţat la planurile de represalii comerciale.

Executivul european a insistat că produsele UE ”trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără nicio creştere a tarifelor dincolo de plafonul clar şi cuprinzător stabilit anterior”.

Comisia a avertizat că tarifele imprevizibile sunt perturbatoare şi subminează încrederea pe pieţele globale.

Potrivit Bruxelles-ului, comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic a discutat situaţia sâmbătă cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, şi cu secretarul pentru comerţ, Howard Lutnick.