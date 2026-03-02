"Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană", a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.

Executivul european a cerut statelor membre să transmită, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc Comisiei Europene, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situaţia mai în detaliu.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să facă vreun comentariu legat de impactul asupra preţurilor.

În ceea ce priveşte gazele, ea a semnalat că depozitele UE sunt pline în proporţie de aproximativ 30%, respectiv în limitele stabilite pentru perioada de iarnă.

Ikonen a respins măsuri de urgenţă deoarece "nu există deficit" şi a semnalat că Executivul comunitar ar putea convoca, de asemenea, o reuniune a grupului de coordonare pentru gaze, dacă o vor solicita statele membre.