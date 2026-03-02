Potrivit Associated Press, Ben Sultan, un locuitor al orașului, a spus că acolo sunt scene „devastatoare”, adăugând: „Oameni au fost uciși aici”.

Serviciile de salvare israeliene au transmis că cel puțin nouă persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite într-un atac care a lovit sinagoga din centrul orașului.

De asemenea, au confirmat că mai multe locuri din lsrael au fost lovite de rachetele Iranului, inclusiv Ierusalimul.

Numărul total al morților în Israel este de 11.

Tot luni dimineață, israelienii au fost forțați din nou să se adăpostească, din cauza sirenelor care au sunat în mai multe orașe.