LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare în Iran. SUA au reuşit să obţină controlul asupra spaţiului aerian al țării

„L-am prins înainte să mă prindă el pe mine.” Trump despre asasinarea ayatollahului Khamenei

Președintele american Donald Trump a declarat că autoritățile iraniene au încercat să-l asasineze de două ori, dar el a reușit să-l omoare mai întâi pe liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei.

Vlad Dobrea

„L-am prins înainte ca el să mă prindă pe mine. Au încercat de două ori. Dar am ajuns acolo primul”, a declarat Trump unui reporter ABC News.

În noiembrie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a raportat că FBI-ul a dejucat o tentativă de asasinat asupra lui Trump de către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Agentul IRGC, Farhad Shakeri, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzat în lipsă de organizarea tentativei de asasinat.

Doi dintre complicii lui Shakeri, Carlisle Rivera, în vârstă de 49 de ani, și Jonathan Loadholt, în vârstă de 36 de ani, au fost arestați în SUA.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis pe 28 februarie într-o operațiune comună a forțelor americane și israeliene.

Avioane israeliene au bombardat o clădire din Teheran unde Khamenei se întâlnea cu liderii militari ai țării. Khamenei condusese Iranul din 1989.

Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene

Sursa: StirilePROTV

Niciun președinte din era modernă nu a ordonat mai multe lovituri militare împotriva unui număr atât de mare de țări precum Donald Trump, scrie Axios

Președintele american Donald Trump a declarat că nu exclude trimiterea trupelor americane în Iran „dacă ar fi necesar”, după ce a eliminat zeci de oficiali de rang înalt din Teheran.

Zborurile vor fi reluate în mod „limitat” luni seara de pe aeroporturile din Dubai, la trei zile după primele anulări cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă luni, într-un discurs, la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi ”să participe la exerciţii de disuasiune”, relatează AFP.

Probabilitatea ca România să devină o țintă în războiul dintre SUA și Iran e extrem de scăzută, chiar dacă Teheranul ar putea avea în arsenalul său o rachetă care, cel puțin teoretic, ar fi capabilă să ajungă până la noi în țară.

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Ministerul Justiției a anunțat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere în parchetele din sistemul de justiție.

