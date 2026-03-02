„L-am prins înainte să mă prindă el pe mine.” Trump despre asasinarea ayatollahului Khamenei

„L-am prins înainte ca el să mă prindă pe mine. Au încercat de două ori. Dar am ajuns acolo primul”, a declarat Trump unui reporter ABC News.

În noiembrie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a raportat că FBI-ul a dejucat o tentativă de asasinat asupra lui Trump de către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Agentul IRGC, Farhad Shakeri, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzat în lipsă de organizarea tentativei de asasinat.

Doi dintre complicii lui Shakeri, Carlisle Rivera, în vârstă de 49 de ani, și Jonathan Loadholt, în vârstă de 36 de ani, au fost arestați în SUA.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis pe 28 februarie într-o operațiune comună a forțelor americane și israeliene.

Avioane israeliene au bombardat o clădire din Teheran unde Khamenei se întâlnea cu liderii militari ai țării. Khamenei condusese Iranul din 1989.