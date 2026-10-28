„Aşa cum a semnalat Agenţia Internaţională pentru Energie, ne aşteptăm ca piaţa globală a motorinei să rămână ajustată în 2027, iar aceasta va menţine preţurile ridicate", a declarat în cadrul unei conferinţe de presă comisarul european pentru energie şi locuinţe Dan Jorgensen, scrie Agerpres.

Social-democratul danez a adăugat că "iarna aceasta va fi dificilă, va fi greu pentru cetăţenii noştri şi pentru economie în general".

Comisarul Jorgensen a apărut împreună cu comisarul european pentru apărare şi spaţiu Andrius Kubilius după ce au avut un prim dialog strategic cu reprezentanţii industriei europene de rafinare pentru a studia cum să crească producţia de combustibili în UE, în special de motorină şi kerosen pentru aviaţie.

Un sfert din rafinăriile europene sunt închise

În ultimele două decenii, aproximativ un sfert din rafinăriile europene s-au închis, ceea ce a redus capacitatea de rafinare a UE cu aproximativ 10%, a menţionat comisarul european.

Jorgensen a subliniat că pieţele energetice au dat dovadă de o "rezilienţă notabilă" în ultimele luni şi că Europa a accelerat diversificarea aprovizionării, dar a avertizat că noua criză energetică reprezintă un "semnal de alarmă" asupra vulnerabilităţii blocului comunitar.

Bruxelles-ul va evalua acum propunerile prezentate de industrie pentru a creşte producţia instalaţiilor existente şi se va întâlni din nou cu sectorul la începutul anului viitor pentru a face bilanţul progreselor.

„În cele din urmă, trebuie să reducem preţurile combustibililor", a subliniat Jorgensen, care a insistat că acesta este o prioritate imediată pentru a uşura presiunea asupra companiilor şi a cetăţenilor europeni.

Comisarul european a susţinut că măsurile care se iau nu ar trebui să se limiteze la a răspunde crizei actuale, ci să asigure, de asemenea, viabilitatea pe termen lung a unei industrii pe care o consideră strategică pentru economie şi securitatea continentului.

"Rafinarea este strategică: motorina şi combustibilul pentru aviaţie sunt esenţiale pentru mobilitate, pentru întreaga economie şi apărare", a afirmat politicianul danez.

Pe termen lung, Bruxelles-ul intenţionează să stimuleze transformarea rafinăriilor europene pentru a face compatibilă securitatea aprovizionării cu obiectivele climatice ale UE.

„Privind spre viitor, rafinăriile şi noii actori din sector trebuie să înceapă o tranziţie către o producţie mai mare de biocombustibili şi combustibili sintetici", a subliniat Jorgensen.

Responsabilul european a amintit că producţia de combustibili lichizi regenerabili a compensat deja parţial pierderea capacităţii de rafinare tradiţională şi a considerat că acesta are un potenţial de creştere considerabil.

La rândul său, comisarul pentru apărare şi spaţiu Andrius Kubilius a subliniat dimensiunea militară a securităţii energetice şi a amintit că aprovizionarea cu carburanţi reprezintă o parte esenţială a logisticii oricărei armate deoarece "apărarea fără combustibil este imposibilă".

„Bătăliile se câştigă cu infanteria, războaiele se câştigă cu logistica", a declarat comisarul lituanian, parafrazându-l pe generalul american John J. Pershing, care a condus trupele americane în Europa în timpul Primului Război Mondial.

Comisia Europeană va continua să se întâlnească cu reprezentanţi ai industriei de rafinare pentru a elabora un plan de acţiune pentru transformarea sectorului.

Motorina, mai scumpă cu 85 de bani pe litru fără reducerea accizei

Ministerele Finanțelor și Energiei propun prelungirea până la 31 ianuarie 2027 a măsurilor de protecție pe piața carburanților. Potrivit estimărilor, eliminarea reducerii accizei ar putea duce la o scumpire a motorinei cu aproximativ 85 de bani pe litru.

Fără un astfel de proiect de hotărâre, statul anunță eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea determina o majorare a preţului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condiţiile menţinerii celorlalte condiţii de piaţă. Cu toate acestea, trebuie precizat și faptul că suma de 85 de bani reprezintă doar o fracțiune din suma pe care statul o colectează din fiecare litru de carburant.

Mai precis, o analiză din primăvară a a actualului ministru al Energiei arăta că aproape 7 din 10 lei plătiți la pompă reprezintă taxe – accize, TVA sau alte componente fiscale.

„Fiscalitatea nu mai este doar o componentă a prețului. Ea devine axul în jurul căruia se reconstruiește prețul carburantului”, arată atunci actualul ministru.