Adrian Țuțuianu a explicat că recuperarea banilor din sancțiunile și confiscările dispuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) se face prin ANAF și că această instituție este cea care trebuie să demareze procedurile de executare silită, notează Agerpres.

În cazul PNL, procedura nu a putut fi începută cât timp partidul a contestat măsurile în instanță, însă AEP a transmis documentele către ANAF imediat după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Președintele AEP a precizat că instituția urmărește îmbunătățirea colaborării cu ANAF și că urmează să semneze un protocol care să faciliteze schimbul de informații și punerea în executare a deciziilor definitive.

„Asta ține și de atribuții. Sunt state în care autoritățile electorale au organe proprii de executare. Noi nu suntem în această situație. Mecanismul nostru este următorul - comunicăm actele administrative prin care am aplicat sancțiuni sau am dispus confiscări, sunt decizii și hotărâri, către administrația fiscală. Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate. Pentru PNL, am fost în litigiu, deci n-am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la administrația fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă și sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită potrivit dispozițiilor legale”, a explicat președintele AEP, într-o conferință de presă, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, AEP și-a propus să îmbunătățească mecanismul de colaborare cu ANAF.

„Anticipând puțin, vor fi și alte partide cu sume importante, partide parlamentare și neparlamentare, nu vreau să vin în fața dumneavoastră decât când am situația finală și actele administrative emise. Deci, va trebui să îmbunătățim colaborarea cu administrația națională fiscală. Este o colaborare, dar trebuie îmbunătățită. Am discutat cu dânșii în urmă cu aproape două luni, săptămâna viitoare avem programată semnarea unui protocol de colaborare, care printre altele să privească și schimbul de informații, pentru că și dânșii au informații care ne-ar fi utile atunci când rambursăm sume și când urmărim finanțarea campaniei electorale, și, în același timp, o componentă va fi și punerea în executare a titlurilor executorii care sunt emise de autoritate sau hotărârilor judecătorești rămase definitive după parcurgerea procedurii de contestații”, a afirmat Adrian Țuțuianu.

PNL trebuie să restituie banii pe care i-a folosit pentru a-i face publicitate lui Nicolae Ciucă

Pe 16 octombrie, PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și trebuie să restituie la bugetul de stat 14 milioane de lei primiți pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins joi recursul PNL, după ce partidul pierduse procesul şi la Curtea de Apel Bucureşti, în noiembrie 2025.

Potrivit actelor de la dosar, după ce Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 şi a dispus reluarea de la zero a procesului electoral, Guvernul a adoptat OUG nr. 143/2024, prin care s-a stabilit restituirea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală.

Ordonanţa respectivă prevedea la art.1 alin. (1) următoarele: „În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Electorală Permanentă restituie, la cererea scrisă a competitorilor electorali la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2024, sumele aferente cheltuielilor electorale evidenţiate în rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către aceştia la Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii”.

În cadrul alegerilor din 2024, PNL a avut calitatea de competitor electoral şi a formulat cererea de restituire a sumelor aferente cheltuielilor electorale, care se ridicau la 17.650.605 lei, din care 3.541.017 lei reprezentau cheltuieli efectuate din finanţare privată şi 14.109.587 lei cheltuieli efectuate din finanţare publică.