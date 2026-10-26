„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei au elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 ianuarie 2027, în vederea menţinerii măsurilor destinate protejării populaţiei şi economiei de efectele nivelului ridicat al preţurilor la carburanţi. Prin proiectul de hotărâre vor fi menţinute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanţi, regimul de monitorizare a exporturilor şi livrărilor intracomunitare, precum şi celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Conform evaluărilor Ministerului Finanţelor, eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea determina o majorare a preţului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condiţiile menţinerii celorlalte condiţii de piaţă.

„Potrivit evaluărilor Ministerului Finanţelor, la nivelul actual al pieţei, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creştere estimată a preţului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru. În condiţii de piaţă neschimbate, preţul mediu al motorinei ar putea creşte de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri”, precizează sursa citată.

Impactul reducerii accizei în raport cu taxele și impozitele colectate de stat din carburnați

Fără un astfel de proiect de hotărâre, statul anunță eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea determina o majorare a preţului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condiţiile menţinerii celorlalte condiţii de piaţă. Cu toate acestea, trebuie precizat și faptul că suma de 85 de bani reprezintă doar o fracțiune din suma pe care statul o colectează din fiecare litru de carburant.

Mai exact, o analiză din primăvară a a actualului ministru al Energiei arăta că aproape 7 din 10 lei plătiți la pompă reprezintă taxe – accize, TVA sau alte componente fiscale.

„Fiscalitatea nu mai este doar o componentă a prețului. Ea devine axul în jurul căruia se reconstruiește prețul carburantului”, arată atunci actualul ministru.

Prelungirea plafonării ar trebui să țină inflația sub control

Reprezentanţii ministerului susţin că prelungirea măsurilor ar contribui la limitarea presiunilor inflaţioniste şi la protejarea puterii de cumpărare, în special în sezonul rece, dar şi la reducerea costurilor pentru companiile din transporturi, agricultură şi logistică.

„Menţinerea măsurilor contribuie la limitarea presiunilor inflaţioniste şi la protejarea puterii de cumpărare a populaţiei, în special în sezonul rece, precum şi la reducerea impactului costurilor de transport asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor. Totodată, proiectul sprijină mediul de afaceri, în special sectoarele transporturilor, agriculturii şi logisticii, prin menţinerea unor costuri mai reduse cu carburanţii”, se menţionează în document.

Proiectul de hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor şi urmează să parcurgă procedura legală de avizare.

Potrivit instituţiei, hotărârea trebuie adoptată şi publicată înainte de 31 octombrie 2026, pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în prezent în aplicare.