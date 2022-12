Comisia Europeană a organizat o petrecere de 387.000 de euro în metaverse. Câți oameni au participat

Doar cinci persoane s-au prezentat la petrecerea găzduită de departamentul de ajutor extern al Comisiei Europene, conform Politico.

Corespondentul Devex, Vince Chadwick, a scris pe Twitter că, în cele din urmă, a fost singurul invitat rămas la petrecere, după „conversațiile inițiale uluitoare cu alți aproximativ cinci oameni care au apărut”.

Se pare că doar câteva dintre cele 44 de persoane cărora le-a plăcut trailerul oficial au fost suficient de intrigate de avatarurile care dansau pe muzică house pe o insulă tropicală pentru a se alătura petrecerii.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL