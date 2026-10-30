Un angajat umilit de un influencer într-un supermarket a primit donații de 250.000 de dolari. Videoclipul a ajuns viral

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Magazin shutterstock
Shutterstock

Un bărbat a fost ţinta unei glume ofensatoare într-un hipermarket din Statele Unite. Videoclipul a făcut înconjurul reţelelor sociale, iar un val de generozitate l-a ajutat pe angajatul hărţuit.

autor
Ines Paris

Videoclipul s-a răspândit rapid pe reţelele sociale, conform News.ro.

Acesta a şocat mulţi utilizatori de internet: în el se vede un bărbat, cu o şapcă pe cap şi un tricou roşu al unui lanţ de pizzerii pe spate, în timp ce ia produse alimentare dintr-un supermarket din Michigan, în nordul Statelor Unite.

Un utilizator de Instagram care se filmează în direct îl abordează, îl întreabă cât este ceasul şi îşi apropie telefonul de al lui, pe care acesta tocmai îl scoase din buzunar, înainte de a-l informa că tocmai i-a luat 10 dolari prin Bluetooth.

Bărbatul, care pare puţin sceptic, decide atunci să se plângă la conducerea magazinului. Acest lucru nu-l descurajează însă pe utilizatorul de Instagram, care îi mulţumeşte pentru cei 10 dolari.

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Urmează o discuţie aprinsă: bărbatul hărţuit îşi pierde cumpătul, iar utilizatorul de Instagram mărturiseşte că este doar o glumă, ceea ce accentuează furia clientului magazinului.

„Nu mi se pare deloc amuzant!”, strigă el, cu gâtul înnodat şi respiraţia tăiată.

„Viaţa mea e deja destul de grea aşa cum e. Am copii acasă care s-au culcat fără mine în acest moment, trebuia să fiu acasă acum o oră, iar eu sunt încă aici, lucrând, şi trebuie să mă trezesc la 5 dimineaţa ca să mai merg la încă zece magazine.”

Influencerul a fost nevoit să-şi şteargă contul

Un angajat al supermarketului, care se apropia, încearcă să calmeze altercaţia care tocmai izbucnise.

„Pentru mine, asta nu e o glumă”, se înfurie el şi mai tare.

„Nu e amuzant! Nu am nevoie de aşa ceva în viaţa mea!”, a spus bărbatul.

Influencerul îşi cere atunci scuze de mai multe ori, spunându-i că îi înţelege furia.

„Nu, nu înţelegi!”, îi răspunde bărbatul, abţinându-se cu greu să-şi piardă cumpătul. „Probabil că tu faci bani din asta, în timp ce eu nici măcar nu-mi pot achita împrumuturile!”

Soarta acestui angajat aflat în dificultate, care şi-a pierdut cumpătul în faţa unei glume lipsite de respect, i-a emoţionat pe internauţi, care au distribuit pe scară largă videoclipul pe reţelele sociale.

Influencerul, care totuşi decisese să posteze videoclipul, a fost nevoit să-l retragă în cursul aceleiaşi zile, în faţa avalanşei de reacţii negative, apoi şi-a închis contul.

O campanie de strângere de fonduri a adunat 250.000 de dolari

A fost lansată o campanie de strângere de fonduri. La sfârşitul zilei de joi, suma strânsă ajunsese la 250 000 de dolari.

„Această campanie de strângere de fonduri are scopul de a sprijini o persoană care munceşte din greu şi care nu ar trebui să se teamă că îşi va pierde stabilitatea financiară doar pentru că cineva era în căutare de conţinut şi de clicuri”, a scris creatorul paginii.

Bărbatul în cauză a fost găsit: se numeşte Walt Z. şi a fost informat că în curând îi vor fi oferiţi cel puţin 250 000 de dolari, pentru a-i permite, printre altele, să-şi achite datoriile.

„El îşi exprimă cele mai sincere mulţumiri; este profund mişcat de valul de solidaritate de care aţi dat dovadă”, a scris, de asemenea, iniţiatorul campaniei de strângere de fonduri.

„În urma acestui incident, am luat legătura direct cu colegul nostru pentru a afla cum se simte şi continuăm să îi oferim sprijinul nostru. Ne bucurăm să putem spune că se simte bine şi că rămâne un membru apreciat al echipei noastre”, a declarat, la rândul său, lanţul Red Baron pentru mass-media americană.

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Sursa: News.ro

Etichete: gluma, tiktok, influencer,

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