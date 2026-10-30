Un angajat umilit de un influencer într-un supermarket a primit donații de 250.000 de dolari. Videoclipul a ajuns viral

Videoclipul s-a răspândit rapid pe reţelele sociale, conform News.ro.

Acesta a şocat mulţi utilizatori de internet: în el se vede un bărbat, cu o şapcă pe cap şi un tricou roşu al unui lanţ de pizzerii pe spate, în timp ce ia produse alimentare dintr-un supermarket din Michigan, în nordul Statelor Unite.

Un utilizator de Instagram care se filmează în direct îl abordează, îl întreabă cât este ceasul şi îşi apropie telefonul de al lui, pe care acesta tocmai îl scoase din buzunar, înainte de a-l informa că tocmai i-a luat 10 dolari prin Bluetooth.

Bărbatul, care pare puţin sceptic, decide atunci să se plângă la conducerea magazinului. Acest lucru nu-l descurajează însă pe utilizatorul de Instagram, care îi mulţumeşte pentru cei 10 dolari.

Urmează o discuţie aprinsă: bărbatul hărţuit îşi pierde cumpătul, iar utilizatorul de Instagram mărturiseşte că este doar o glumă, ceea ce accentuează furia clientului magazinului.

„Nu mi se pare deloc amuzant!”, strigă el, cu gâtul înnodat şi respiraţia tăiată.

„Viaţa mea e deja destul de grea aşa cum e. Am copii acasă care s-au culcat fără mine în acest moment, trebuia să fiu acasă acum o oră, iar eu sunt încă aici, lucrând, şi trebuie să mă trezesc la 5 dimineaţa ca să mai merg la încă zece magazine.”