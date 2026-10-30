Dan Neculăescu a precizat că nu poate oferi mai multe detalii, pentru că România încă discută acest subiect cu SUA, scrie News.ro.

"În acest moment, haideţi să spunem că, deocamdată, suntem într-un dialog cu SUA pe tema aceasta, nu avem decizii finale şi nu aş putea să comentez acum cât ar însemna aceste costuri, sau mă rog, de unde ar fi ele. Ceea ce este important este că noi am decis, la nivel naţional, că este un interes strategic major ca Statele Unite să aibă o prezenţă în România. Şi pentru asta haideţi să spunem că avem o ofertă pe care o facem părţii americane şi cu care suntem în dialog. M-aş opri aici pentru că asta este încă în dialog cu partea americană şi n-aş vrea să intru în detalii care încă nici măcar probabil nu s-au stabilit", a afirmat ministrul Dan Neculăescu joi seară, la TVR Info.

Întrebat despre varianta retragerii trupelor americane staţionate în România, ministrul de Externe a răspuns că nu poate să previzioneze "ceva ce nu s-a întâmplat încă", el afirmând că "relaţia noastră cu SUA este una foarte bună pe dimensiunea de securitate".

"Contactele sunt foarte bune. Chiar săptămâna aceasta consilierul prezidenţial pentru Securitatea Naţională şi Politică Externă, domnul Marius Lazurca, se află în Statele Unite pentru a discuta cu o serie de factori importanţi din administraţia americană. De altfel, dânsul a vizitat şi NATO anterior, unde am avut contacte. Aşadar, la acest moment, contactele sunt foarte bune, dialogul este unul eficient", a afirmat Dan Neculăescu.

„Avem foarte multe de oferit în acest moment și cred că SUA vor fi sensibilizate”

El a declarat că România poate aduce pentru securitatea SUA stabilitate în regiune.

"Avem foarte multe de oferit în acest moment şi cred că Statele Unite ale Americii vor fi sensibilizate de aceste argumente ale noastre. Sigur, rămâne să vedem decizia finală, dar eu sunt optimist", a adăugat ministrul de Externe.

România se oferă să acopere o parte din cheltuielile pe care Statele Unite ale Americii le suportă la acest moment pentru menţinerea trupelor pe teritoriul său, conform Bloomberg.

De altfel, preşedintele Nicuşor Dan declara, în 23 septembrie, în timpul vizitei în SUA, că România a trimis răspunsuri la toate întrebările tehnice pe care le-au avut oficialii americani care analizează prezenţa trupelor militare ale SUA pe teritoriul european.

”Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane, timp în care încă mai avem dialog cu ei”, arăta şeful statului.