În timp ce Ucraina își continuă incursiunea în regiunea rusă Kursk, trupele sale continuă să piardă teren prețios de-a lungul frontului de est al țării - o erodare sumbră, pe care comandanții militari o pun în parte pe seama recruților slab pregătiți, precum și a superiorității clare a Rusiei în materie de muniție și putere aeriană.

"Unii oameni nu vor să tragă. Ei văd inamicul în poziție de tragere în tranșee, dar nu deschid focul. ... Acesta este motivul pentru care oamenii noștri mor. Când nu folosesc armele, sunt ineficienți", a declarat un comandant de batalion frustrat din Brigada 47 din Ucraina.

Relatările provin de la comandanți și soldați care au vorbit cu Associated Press sub condiția anonimatului, pentru a putea vorbi liber despre chestiuni militare sensibile. Alții au vorbit cu condiția să fie identificați doar prin indicativele lor, în conformitate cu protocolul militar ucrainean.

AFP PHOTO / Press service of the 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces