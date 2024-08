Putin compară ofensiva ucraineană din Kursk cu masacrul de școala la Beslan din 2004. „Cum am luptat împotriva teroriştilor”

”La fel cum am luptat împotriva teroriştilor, trebuie să luptăm azi împotriva celor care comit crime în regiunea Kursk, în Donbas, în Noua Rusie”, a cerut el marţi într-o înregistrare video publicată pe Telegram.

Putin visits Beslan after years of ignoring the terrorist attack

Putin visited School No. 1 in Beslan, the site of the largest terrorist attack in Russian history in September 2004. At that time, Chechen terrorists took children and their parents hostage, demanding recognition… pic.twitter.com/tsXL4cpQw6