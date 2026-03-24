Vizibil afectat, controlorul de trafic aerian recunoaște aparent că a greșit, într-o discuție prin radio cu pilotul unei alte aeronave.

Între timp, pe aeroporturile americane, pasagerii se confruntă cu întârzieri majore. De vină este blocajul din guvernul american, pe seama bugetului. Agenții de la Serviciul pentru Imigrație (ICE) au fost trimiși să ajute la controalele de securitate.

Imaginile de la o cameră de supraveghere au surprins momentul coliziunii.

Kathy Hochul, guvernator New York: ”Doi tineri piloți au plecat de acasă cu gândul să se întoarcă la familiile lor. N-au mai apucat”.

Cei doi piloți au fost uciși și zeci de pasageri răniți pe Aeroportul LaGuardia, când un avion Air Canada a intrat în coliziune cu o autospecială de pompieri pe pistă. Un controlor de trafic aerian a autorizat autospeciala să traverseze pista și a încercat să o oprească în ultimul moment, dar era prea târziu.

”-A fost ... a fost greu de privit.

-Ne-am ocupat mai devreme de o urgență... Am greșit.

-Nu. Ai făcut tot ce puteai face”.

Anterior - diferiți piloți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la comunicarea deficitară, greșelile controlorilor de trafic aerian și alte pericole de la Aeroportul LaGuardia, potrivit unei analize CNN a înregistrărilor guvernamentale din ultimii doi ani.

Pe de altă parte, lipsa agenților pentru controale de securitate pe aeroporturile americane a întârziat sosirea investigatorilor pe Aeroportul La Guardia.

Zeci de mii de angajați, responsabili cu controlul pasagerilor, au încetat să lucreze pentru că nu-și primesc salariile - din cauza unui blocaj pentru finanțarea guvernului federal, la Washington.

Haos pe toate aeroporturile din SUA

Jennifer Homendy: ”Specialistul nostru în controlul traficului aerian a stat la coadă la TSA timp de trei ore până am sunat la Houston să implorăm să fie trecută mai departe".

Mike Gayzagian, ofițer în cadrul Administrației pentru Serviciul Transporturilor: ”Nu am mai văzut niciodată astfel de cozi, iar asta ridică, cu siguranță, probleme de securitate pentru toți cei implicați. Acest lucru trebuie rezolvat imediat”.

Donald Trump: ”Desfășurarea agenților ICE a fost ideea mea. Am dat un telefon. Prima persoană pe care am sunat-o a fost Tom Homan. L-am întrebat ce părere are și mi-a spus că este o idee grozavă”.

Tom Homan, responsabil cu securitatea granițelor SUA: ”Sunt prezenți pe 14 aeroporturi și vor urma altele. Misiunea lor principală acolo, așa cum a spus și președintele (Trump) este să ajute personalul TSA cu controlul din zona de securitate și să ajute la gestionarea fluxului de pasageri”.

Pasageri: ”Nu vrem ca agenții ICE să-și bage nasul în viețile oamenilor sau în călătoriile pasagerilor. Ce fel de securitate vor asigura? E același fel de securitate pe care îl pun în practică în Minneapolis, în cazul în care chiar și cetățenii americani vor fi îngrijorați dacă nu au documentele necesare?!”.

Măsura vine pe fondul unui impas în guvernul american. Finanţarea ministerului responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi este îngheţată de mai mult de o lună, din cauza dezacordului profund între democraţi şi republicani în Congres. Democrații cer modificarea politicilor de imigrație, după ce două persoane au murit în timpul unei operațiuni a autorităților la Minneapolis.