Trump a confirmat acest plan într-o postare pe rețelele de socializare duminică, numindu-l pe Tom Homan, unul dintre înalții săi responsabili cu securitatea frontierelor, să coordoneze această acțiune.

Măsura vine după săptămâni de haos tot mai accentuat la punctele de control de securitate din aeroporturi și la o zi după ce Trump a amenințat că o va pune în practică, în cazul în care democrații nu vor ceda în disputa privind finanțarea, arată Al Jazeera.

Criza provine din eșecul Congresului de a reînnoi finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenția federală care supraveghează securitatea aeroportuară.

Începând cu 14 februarie, zeci de mii de angajați, printre care și agenții de securitate ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) responsabili cu controlul pasagerilor, au încetat să lucreze pentru că nu-și primeau salariile.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), peste 366 de angajați și-au dat demisia de atunci, iar absențele nemotivate s-au dublat, punând aeroporturile majore în dificultate.

„Această pierdere diminuează semnificativ capacitatea TSA de a face față cererii pasagerilor și lasă goluri critice de personal, întrucât fiecare nou recrut necesită 4-6 luni de instruire”, se menționa săptămâna trecută într-o postare pe X.

Cozi la aeroporturile Hartsfield-Jackson din Atlanta și JFK din New York s-au întins ore întregi în weekend, iar aeroportul din New Orleans a sfătuit pasagerii să sosească cu cel puțin trei ore înainte de plecare.

Reprezentanții sindicatului afirmă că unii angajați și-au luat o a doua slujbă, în timp ce mai multe aeroporturi au început să strângă alimente și carduri cadou pentru personalul care nu mai reușește să-și acopere cheltuielile.

Homan a declarat că agenții Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE), instruiți în domeniul aplicării legii și al imigrației, și nu în cel al securității aeroportuare, vor îndeplini roluri auxiliare, precum supravegherea benzilor de ieșire și verificarea actelor de identitate, permițând astfel ofițerilor TSA să se concentreze asupra liniilor de control.

„Nu-mi imaginez un agent ICE care să se uite la un aparat cu raze X”, a recunoscut el duminică, adăugând că un plan detaliat privind aeroporturile vizate și numărul de agenți va fi finalizat până la sfârșitul zilei.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că situația „se va agrava mult”.

Cum a început totul

La originea problemei se află o dispută acerbă privind aplicarea legilor în materie de imigrație.

Democrații au refuzat să adopte un proiect de lege privind finanțarea integrală a Departamentului Securității Interne (DHS), cu excepția cazului în care administrația acceptă reformarea Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE). Situația s-a agravat după ce agenții federali au împușcat mortal doi cetățeni americani, Alex Pretti și Renee Good, în timpul unor raiduri de imigrare desfășurate la Minneapolis în luna ianuarie.

Senatorul democrat Dick Durbin a declarat că partidul său a încercat de nouă ori să aprobe finanțarea de urgență pentru DHS, inclusiv TSA, Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) și Paza de Coastă. Republicanii au blocat fiecare încercare, insistând asupra unui singur pachet cuprinzător de finanțare pentru întregul departament.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a avertizat fără menajamente că trimiterea „unor agenți ICE neinstruiți” în aeroporturi riscă să ducă la repetarea unor comportamente care au costat deja vieți omenești.

Într-o intervenție neobișnuită, miliardarul și aliatul lui Trump, Elon Musk, a declarat că se va „oferi să plătească” salariile angajaților TSA.