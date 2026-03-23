Un avion care ateriza a lovit o mașină de pompieri pe pistă, în New York. Piloții sunt grav răniți | VIDEO

Motorina nu mai revine la prețuri mici. 10 lei/l devine noul standard, avertizează un expert
Patru persoane au fost rănite după ce, potrivit autorităţilor, un avion de pasageri al companiei Air Canada a lovit cu o maşină de pompieri pe pista aeroportului LaGuardia.

Lorena Mihăilă

Biroul de relaţii cu presa al Departamentului de Poliţie din New York a confirmat coliziunea dintre un avion şi ceea ce părea a fi un vehicul al Autorităţii Portuare din New York, dar nu a furnizat nicio informaţie cu privire la răniţi, scrie NBC News, potrivit News.ro.

Pilotul şi copilotul sunt grav răniţi. Un sergent şi un ofiţer au suferit fracturi şi se află în stare stabilă la spital, potrivit informaţiilor preliminare furnizate de sursele NBC News.

Vehiculul Autorităţii Portuare era o maşină de pompieri condusă de poliţişti, potrivit surselor.

Sursele au mai declarat că 76 de pasageri şi patru membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, care se afla la finalul aterizării şi se deplasa cu aproximativ 50 km/h când a avut loc coliziunea.

Administraţia Federală a Aviaţiei a declarat că avionul este un Bombardier CRJ-900 cu două motoare, operat de Air Canada Express din Montreal.

Accidentul s-a produs pe pista 4 a aeroportului LaGuardia în jurul orei locale 23:45 (luni, ora 5.45, ora României).

FAA, autoritatea pentru aviaţie din SUA, a declarat că investighează accidentul.

Un videoclip postat pe reţelele de socializare arată un avion de pasageri pe pistă, cu cabina ridicată şi partea inferioară a fuselajului din faţă distrusă.

Aeroportul a fost închis, iar zborurile au fost suspendate din cauza unei urgenţe aeronautice, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor a declarat că adună informaţii cu privire la situaţie şi nu a furnizat alte detalii.

Aeroportul se află în apropierea cartierului Queens din New York.

Sursa: News.ro

Premierul sloven Robert Golob a revendicat victoria în alegerile parlamentare de duminică, în care partidul său a obţinut aproape aceleaşi rezultate cu partidul fostului prim-ministru pro-Trump Janez Jansa, notează AFP.

