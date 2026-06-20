Avionul de mici dimensiuni de tip Cessna 421, care îi aparținea lui Guillemot, în vârstă de 69 de ani, s-a prăbușit în apropierea orașului La Baule-Escoublac, în vestul Franței.

Potrivit informațiilor preliminare, omul de afaceri pilota chiar el aeronava. La bord se mai afla o persoană, care și-a pierdut, de asemenea, viața.

Cauzele accidentului aviatic nu sunt deocamdată cunoscute.

Ubisoft este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume. Compania este cunoscută pentru francize celebre precum Assassin's Creed, Far Cry și Prince of Persia.

Claude Guillemot a fondat Ubisoft în 1986 împreună cu cei patru frați ai săi. Compania se află și astăzi sub controlul familiei, iar funcția de director general este deținută de fratele său mai mic, Yves Guillemot.