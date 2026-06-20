Şase dintre aceste persoane au fost transportate la spital, însă niciuna nu se afla în stare critică, potrivit unui purtător de cuvânt. Mai multe persoane îşi instalaseră corturile pe un teren de sport cu ocazia unui festival de handbal în oraşul Rastatt, situat în apropiere de Karlsruhe, când o furtună puternică a lovit regiunea.

O femeie a fost uşor rănită de un alt fulger la aproximativ 100 de kilometri sud-est, tot pe un teren de sport. Serviciile de urgenţă au transportat-o la spital.

Furtuni violente, însoţite de ploi torenţiale, au lovit unele zone din landul vecin Renania-Palatinat, provocând inundaţii grave. Pompierii au fost solicitaţi de zeci de ori să intervină, dar nu au fost înregistrate pagube majore.

În extremitatea nordică a Germaniei, 13 persoane au suferit răni uşoare atunci când o furtună a făcut ravagii la un festival organizat în apropierea oraşului Flensburg. O parte dintre persoanele aflate la acel eveniment din Viöl, la care participau aproximativ 5.000 de persoane, au fost temporar evacuate în timpul nopţii, însă festivalul a putut fi reluat sâmbătă dimineaţă.

Serviciul Meteorologic German a prognozat noi furtuni pentru sâmbătă în zonele de vest şi de sud ale ţării. Meteorologii au emis anterior avertismente de vreme severă pentru regiunile Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf şi alte părţi ale regiunii Ruhr.