Populaţia ar urma să crească de la 1,26 milioane de locuitori în prezent la 1,46 milioane până în anul 2041, potrivit Express.

Totuşi, această creştere nu este atribuită cetăţenilor spanioli.

Cea mai mare parte a majorării va proveni din rândul populaţiei străine, care, potrivit estimărilor INE, va creşte de la 369.480 de persoane în prezent la aproximativ 575.000. Conform acestor date, străinii ar urma să reprezinte 39% din populaţia totală în 2041, cel mai ridicat procent din Spania, depăşind regiuni importante precum Catalonia şi Valencia, unde ponderea este estimată la 37%.

Peste trei sferturi din populaţia Insulelor Baleare locuieşte în Mallorca, unde numărul locuitorilor se apropie de 978.500.

Creşterea populaţiei, alimentată în principal de migraţie

Majorarea estimată ar face ca Insulele Baleare să aibă o populaţie mai mare decât Aragon, o regiune de aproape zece ori mai întinsă.

Pentru comparaţie, întregul arhipelag al Insulelor Baleare are o suprafaţă de aproximativ 5.050 de kilometri pătraţi, similară cu cea a comitatului North Yorkshire din Marea Britanie, unde locuiesc aproximativ 635.200 de persoane.

INE estimează că între 28.000 şi 40.000 de cetăţeni străini vor ajunge anual în Insulele Baleare, în timp ce între 21.000 şi 29.000 de persoane vor părăsi arhipelagul.

Creşterea populaţiei străine este amplificată de faptul că doar 20.000 de spanioli sunt aşteptaţi să se stabilească în Baleare, în timp ce aproximativ 25.000 de locuitori ai insulelor sunt aşteptaţi să se mute în alte regiuni ale Spaniei.

În plus, numărul deceselor este estimat să îl depăşească pe cel al naşterilor, cifrele prognozate fiind de 11.000 şi, respectiv, 10.000.

Suprapopularea devine o problemă tot mai mare

Suprapopularea în Insulele Baleare a devenit o problemă tot mai discutată şi un subiect frecvent pe agenda politicienilor.

În octombrie anul trecut, preşedinta Insulelor Baleare, Marga Prohens, a declarat că insulele „nu pot susţine o creştere nelimitată a populaţiei” şi a cerut o dezbatere urgentă privind provocările demografice.

Aceste estimări vin în contextul în care arhipelagul a înregistrat anul trecut peste 19 milioane de turişti, depăşind totalul de 18,7 milioane consemnat în 2024.

Această cifră reprezintă aproximativ unul din cinci turişti internaţionali care vizitează Spania. Principalele pieţe emitente pentru regiune rămân Germania şi alte state europene, care generează cea mai mare parte a vizitatorilor străini.