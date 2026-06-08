În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede cum mașina neagră trece precum o rachetă prin intersecția în care ar fi trebuit să acorde prioritate. Șoferul nu a mai putut controla volanul și a intrat direct în parcarea pizzeriei, unde erau mai multe mașini parcate.

Andrei Damaschin, administratorul pizzeriei: ”Era un haos total. Oameni loviți, mașinile toate scoteau fum din ele. Am încercat să oprim o ambulanță pe stradă. Era haos total. Pasagerul din dreapta care era băut, băut sau ce avea, am încercat să îl ținem. Noi am crezut că era șoferul".

Șoferul, însă, reușise să fugă. În urma lui au rămas patru mașini avariate și doi angajați ai pizzeriei răniți, care se aflau pe treptele din fața localului și au fost puși la pământ de unul dintre autoturismele proiectate.

Răniții, în vârstă de 29 și 36 de ani, au fost duși la spital cu răni ușoare. Amândoi au fost externați luni dimineață. Și prietenul șoferului, aflat în dreapta, a ajuns la spital, dar nu a rămas internat.

Șoferul vinovat a fugit și este căutat de poliție

Martorii au oprit în trafic o ambulanță a unui serviciu de voluntari, pentru a le acorda victimelor primul ajutor.

Octavian Dinu, voluntar, Asociație pentru Salvare, Recuperare și Ajutor Umanitar: ”Unul era lovit la cap, unul la picioare. Erau în stare stabilă, conștienți. Nu știau ce s-a întâmplat".

Martoră: ”Ieșea fum de pe la mașini, au fost și niște băieți loviți, a venit salvare, m-am gândit ca a venit drona".

Ag. Oana Munteanu Hahui, purtător de cuvânt al IPJ Galați: ”După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul evenimentului fără încuviințarea polițiștilor. Acesta a fost identificat, însă, în prezent se sustrage cercetărilor".

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.