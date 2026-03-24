Specialiștii spun că pământul continuă să se încălzească, pe fondul creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră. Raportul de anul acesta include un indicator nou, care atrage atenția că Terra primește și păstrează mai multă energie decât elimină.

Perioada cuprinsă între 2015 și 2025 a fost cea mai călduroasă din istoria însemnărilor, potrivit ultimului raport anual făcut public de Organizația Meteorologică Mondială, din cadrul ONU.

John Kennedy, cercetător: Oceanele au înregistrat temperaturi record. Ghețarii din întreaga lume continuă să piardă masă. Așadar, pe o gamă largă de indicatori, vedem clar că schimbările climatice continuă, iar acest lucru este determinat de niveluri record ale concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă.”

Pentru prima dată, studiul atrage atenția și asupra unui dezechilibru în energia pământului.

John Kennedy, cercetător: „Gazele cu efect de seră schimbă fundamental cantitatea de energie care intră și iese din sistemul climatic. Din 1960, de când putem măsura efectiv dezechilibrul energetic al Pământului, am văzut că acesta a acumulat constant căldură.”

Acumularea de căldură a crescut constant în ultimele șase decenii, fapt care sugerează că schimbările climatice s-au accelerat. De unde și înmulțirea fenomenelor meteo extreme.

John Kennedy, cercetător: „Avem valuri de căldură, taifunuri, secetă, valuri de frig și tot felul de fenomene meteorologice cu impact major. Vedem tot mai des că oamenii sunt afectați de multiple evenimente care se succed și nu au timp să se refacă. ”

Oceanele, care înmagazinează 91% din căldura în exces - au temperaturi medii de două ori mai mari față de acum două decenii. În plus, anul acesta și la începutul anului viitor, își va face simțită prezența și fenomenul El Nino - care accentuează încălzirea planetei și alimentează manifestările extreme ale vremii.

Akshay Deoras, cercetător: „Aceste fenomene pot avea naturi diferite, de exemplu valuri de căldură, valuri de căldură uscată și stres termic umed în diverse părți ale globului. Ar însemna, de asemenea, mai multe episoade de precipitații extreme și, potențial, cicloane tropicale puternice. Prin urmare, guvernele trebuie să înceapă să se pregătească pentru asta.”