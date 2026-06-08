Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live.

Cercetători de la Northeastern University (SUA) au aflat și de ce. „Interpretarea live sincronizează undele cerebrale cu muzica”, explică Psyche Loui, profesor și director la Music, Imaging and Neural Dynamics (MIND) Lab.

Pe scurt, la fel cum instrumentele sunt acordate la o anumită tonalitate, și creierul nostru „se acordează” la muzică, explică specialistul, conform Medical Xpress.

„Ritmurile din creier se aliniază de fapt cu ritmurile muzicii”, explică și doctorandul Arun Asthagiri. Această aliniere devine mai puternică în timpul concertelor live, ceea ce ar putea explica de ce muzica interpretată pe scenă este mai captivantă și se fixează mai bine în memorie.

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