”Super-taifunul” Sinlaku s-a intensificat duminică, devenind cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, cu vânturi constante de 290 km/h și rafale de până la 354 km/h, notează publicația San Francisco Chronicle.

Pentru cele aproximativ 50.000 de persoane care locuiesc pe insulele Rota, Tinian și Saipan, următoarele 48 de ore ar putea fi catastrofale.

Insulele Mariane de Nord sunt un teritoriu neîncorporat al Statelor Unite, situat la aproximativ 9.656 km vest de San Francisco, mai aproape de Tokyo decât de Honolulu. Locuitorii de acolo sunt cetățeni americani și sunt pe cale să fie loviți în plin de o furtună echivalentă cu un uragan puternic de categoria 4 sau 5.

Taifunul Sinlaku se află probabil aproape de intensitatea maximă, începând de duminică seara, ora Pacificului. Se așteaptă o ușoară slăbire a intensității înainte de apropierea maximă, dar modelele prevăd în continuare vânturi susținute de 155-160 mph atunci când furtuna va ajunge în Insulele Mariane, la sfârșitul zilei de luni și marți.

Prognozele au mutat furtuna mai spre nord în ultimele 24 de ore. Cele mai recente modele indică o trecere în apropierea sau direct peste Tinian, între Rota și Saipan. Mici schimbări în traiectoria finală vor determina care insule vor fi lovite de peretele ochiului și de vânturile cele mai puternice.

Au fost emise avertismente de taifun pentru Rota, Tinian și Saipan, în timp ce Guam, unde se află importante baze militare americane, se află sub avertisment de furtună tropicală.

Compania aeriană United Airlines și transportatorul regional Micronesian Air Connection au anulat zborurile până la jumătatea săptămânii. Școlile și instituțiile publice de pe insule sunt închise, iar adăposturile au fost deschise duminică.

Pericolele nu se limitează doar la vânt. Serviciul Național de Meteorologie prevede 38-50 cm de precipitații pentru Guam și Rota, și 20-38 cm pentru Tinian și Saipan, de luni până joi.