Anthony Canty, un bărbat de 39 de ani și tată a doi copii, a murit după ce a fost implicat într-un accident rutier în Essex, Marea Britanie, scrie BBC.

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, acesta salvase viața unui polițist care se prăbușise într-un autobuz, resuscitându-l. La scurt timp după acel incident, Canty a câștigat împreună cu partenera sa marele premiu EuroMillions, în valoare de 1 milion de lire sterline.

Tragedia s-a produs în Tiptree, Essex. Bărbatul a fost lovit de o mașină în timp ce se afla pe bicicletă, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului imediat după impact. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă a murit patru zile mai târziu.

Poliția din Essex a confirmat că un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui Ford Ka, a fost arestat în legătură cu accidentul, fiind ulterior eliberat pe durata anchetei.

Inițial, acesta a fost reținut sub suspiciunea de vătămare corporală gravă din conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului sau drogurilor și părăsirea locului accidentului.

Anthony Canty, din Maldon, devenise cunoscut după gestul său de salvare din 2020, iar povestea sa a fost ulterior marcată de câștigul la loterie împreună cu partenera sa, Katie Sullivan.