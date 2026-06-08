Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie, cu Cristina Demetrescu. Decizii, emoții și schimbări pentru toate zodiile

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Cristina Demetrescu a prezentat la emisiunea „Vorbește Lumea”, difuzată de PRO TV, previziunile astrologice pentru săptămâna 8 – 14 iunie 2026. 

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Stirileprotv

Marte se îndepărtează de Pluton, după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, a format o cuadratură destul de periculoasă. Din cauza acestei tensiuni pe semne fixe, se mai pot produce evenimente neprevăzute, deoarece Pluton se află în Vărsător și este considerată planeta distrugerii.

Marte se află în zodia Taurului, un semn de pământ, însă se îndepărtează de Pluton. În jurul datei de 5 iulie va forma un aspect foarte bun pe semne de aer. Tot atunci, Jupiter va intra în zodia Leului.

Acest context arată că Marte în Taur are rolul de a reconstrui o fundație. Este un proces valabil pentru toată lumea. De multe ori, atenția se îndreaptă către pericolele din exterior, fără a fi luate în calcul propriile vulnerabilități. Atunci când există teama de boală, soluția este întărirea sistemului imunitar. Atunci când apare o amenințare, este necesară consolidarea securității, sub orice formă. Exact acest lucru face Marte în această perioadă.

Se reconstruiește o anumită fundație, iar pentru mulți acest proces poate însemna reluarea unor lucruri de la zero, cu scopul de a obține mai multă siguranță pe termen lung. Această idee poate merge până la conceptul de protecție divină. Frica de diverse situații vine adesea din propriile vulnerabilități, generate de greșeli, gânduri sau fapte personale. De aceea, atenția ar trebui îndreptată mai întâi către propria persoană.

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Este o săptămână cu foarte multă emoție. Jupiter, Venus și Mercur se află în Rac. Dacă mai există voci raționale în această perioadă, ele au rolul de a echilibra balanța. Totuși, această încărcătură emoțională este benefică pentru cei care lucrează cu intuiția și inspirația. Energia de apă favorizează lucrurile subtile și procesele intuitive. Este însă nevoie și de echilibru, de cineva care să readucă lucrurile cu picioarele pe pământ, nu doar de influența lui Marte din Taur.

În această săptămână se suprapun mai multe influențe astrologice. Uranus tensionează axa vieții pe zodiile duble și apar numeroase dorințe și posibilități. Important este să existe discernământ în alegerea direcției potrivite. Nu toate lucrurile pot fi făcute simultan. Cu suficientă comunicare, pot fi stabilite priorități fără a crea nemulțumiri. Chiar dacă nu pot fi realizate toate deodată, ele pot fi abordate pe rând.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Berbec

Pentru Berbec, lucrurile sunt cât se poate de clare: dacă își dorește mai mult profit, trebuie să investească. Dacă își dorește mai mult confort în casă, trebuie să renoveze. Dacă își dorește mai mult succes profesional, trebuie să învețe. Nu este momentul pentru a aștepta miracole, ci pentru a face anumite sacrificii și pentru a depune efort.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Taur

Pentru Taur, săptămâna este despre dreptul divin și despre respectarea propriilor limite. Este important modul în care sunt trasate primele direcții, pentru că începutul este întotdeauna esențial. Nu poate fi obținut mai mult decât ceea ce aparține de drept.

Nici în dragoste nu pot fi sărite anumite etape; tocmai de aceea există procesul de cucerire. Nici într-o profesie, mai ales în cazul celor tineri, nu pot exista așteptări nerealiste de la început. Nu poate fi obținut imediat un salariu foarte mare și nici nu este recomandată intrarea în conflicte cu superiorii. Ideea principală a săptămânii pentru Taur este răbdarea.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Gemeni

Pentru Gemeni, horoscopul nu este unul excepțional. Marte în Taur arată că sectorul banilor este favorizat, însă există riscul de a atrage invidii dacă sunt afișate prea mult realizările materiale.

Pot apărea persoane care își fac planuri pe seama resurselor altora, fie că este vorba despre rude, prieteni sau colegi. De aceea, discreția este cea mai bună alegere în această perioadă. Gemenii ar trebui să evite să se laude cu ceea ce au sau cu ceea ce câștigă.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Rac

Racul are parte în această săptămână de persoane intruzive, care încearcă să intre în viața sa fără să respecte anumite limite sau etape.

Fiind o zodie sensibilă și destul de rezervată, Racul poate resimți presiunea acestor intervenții ca pe o agresiune. Este asemănător situației în care cineva vine din spate cu farurile aprinse și forțează depășirea: fie este lăsat să treacă, fie este evitat conflictul.

Săptămâna aduce și provocări în sfera diplomației, fiind necesară mai multă răbdare în relațiile cu ceilalți.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Leu

Pentru Lei, șefii pot să tune și să fulgere, stârnind orgoliul caracteristic acestei zodii. Tocmai aceste situații îi pot determina să își facă planuri pentru o activitate profesională mai independentă, astfel încât să nu mai depindă atât de mult de alții.

În alte cazuri, poate fi vorba despre ieșirea dintr-o zonă de confort care, de fapt, a fost depășită de mult de propriul potențial.

Într-un fel sau altul, persoanele care creează dificultăți în această săptămână nu trebuie privite doar ca adversari, ci și ca factori care provoacă evoluția și schimbarea.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Fecioară

Pentru Fecioare, este posibil ca socoteala de acasă să nu se potrivească întotdeauna cu cea din târg. Este vorba despre concedii, călătorii în străinătate, planuri de studii peste hotare sau anumite delegații.

Totuși, banii nu ar trebui să fie criteriul decisiv atunci când apare oportunitatea unei experiențe importante. Pot fi făcute ajustări: mai puține zile, anumite cheltuieli eliminate din buget sau alegerea unei variante mai accesibile. Important este să nu se renunțe la explorare, la dezvoltare și la mersul înainte.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Balanță

Pentru Balanță, este o săptămână a plăților karmice. Chiar dacă nu sunt cele mai plăcute vești pentru zodiile de aer, această perioadă poate aduce situații care presupun costuri neprevăzute: incidente, accidente minore, avarii sau facturi mai mari decât de obicei.

Există însă și o perspectivă pozitivă asupra acestor situații. Uneori este mai bine să fie rezolvate printr-o cheltuială materială decât prin probleme mai complicate. Astfel de momente fac parte din procesul de echilibrare și responsabilizare.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Scorpion

Scorpionii tind să pună sare pe rană și să nu evalueze întotdeauna corect reacțiile interlocutorilor. De regulă, au impresia că dețin controlul atunci când vine vorba despre comunicare, însă în această săptămână pot fi surprinși de răspunsurile celor din jur.

Este nevoie de mai multă diplomație și de o atenție sporită la modul în care sunt abordate discuțiile. Interlocutorii trebuie analizați cu grijă înainte de a fi făcute afirmații tranșante, deoarece există riscul apariției unor conflicte sau răfuieli.

Săptămâna aduce provocări din partea celorlalți, motiv pentru care este recomandată mai multă măsură în exprimare și în reacții.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Săgetător

Pentru Săgetători, atenția trebuie îndreptată în primul rând către sănătate și către întărirea imunității. Influența lui Marte în Taur poate aduce sensibilități în zona gâtului, a tiroidei sau probleme stomatologice.

În plan profesional, există tendința de a grăbi anumite activități care țin de detalii. Tocmai această grabă poate genera erori ce vor necesita ulterior timp și energie pentru a fi corectate. De aceea, este recomandată mai multă răbdare și atenție la execuție.

De altfel, răbdarea reprezintă o lecție importantă pentru toate zodiile în această perioadă.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Capricorn

Pentru unele cupluri de Capricorni, în special cele tinere, această perioadă poate aduce discuții legate de fertilitate, apariția unui copil sau realizarea unei investiții importante.

Sectorul iubirii, al copiilor și al creativității este foarte activ și există un element comun care leagă toate aceste teme: voința. Nu este întotdeauna necesar să existe certitudinea rezultatului încă de la început. În multe situații, tenacitatea și perseverența pot susține drumul către succes.

De multe ori, determinarea este cea care conduce către rezultatul dorit.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Vărsător

Pentru Vărsători, săptămâna poate aduce mici incidente domestice. Este recomandată atenție la obiectele din casă, la avarii și la accidentele care se pot produce în spațiul de locuit.

Dacă astfel de situații apar, ele pot fi privite și ca un semnal că este momentul pentru o reorganizare sau pentru un refresh al locuinței. Spațiul în care trăiesc Vărsătorii are nevoie de revigorare, iar schimbările făcute acum pot contribui la recâștigarea confortului și a energiei personale.

Horoscop săptămâna 8 – 14 iunie – Pești

Pentru zodia Pești, este necesară o atenție sporită la comunicare. Deși anumite reacții pot varia în funcție de starea generală, unele cuvinte pot rămâne „imprimate” în conștiința interlocutorilor, asemenea unei amprente greu de șters.

De aceea, este importantă prudența în exprimare în această săptămână. Nu este un moment potrivit pentru sincerități dure sau formulări prea directe, deoarece impactul lor poate fi mai puternic decât intenția inițială.

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

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