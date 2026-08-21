Angajații se plâng de texte slabe generate automat, de colegi care trimit întrebările către chatboți și de sisteme AI care ajung să filtreze inclusiv comunicări importante, transmite CNBC, citează News.ro.

Un exemplu relatat de CNBC este cel al unei directoare de proiect din Chicago, care a lucrat cu un expert în AI care și-a lăsat agenții inteligenți să îi gestioneze e-mailurile. Sistemele au început însă să blocheze mesaje importante, provocând întârzieri în proiect, iar echipa nu a mai reușit ulterior să îl contacteze direct pe expert.

Situații de acest tip apar într-un context în care utilizarea AI s-a extins rapid, dar regulile interne nu au ținut pasul. Aproximativ jumătate dintre angajați spun că folosesc AI cel puțin o dată pe săptămână, însă 84% afirmă că au învățat singuri să utilizeze aceste instrumente, iar 55% spun că organizația lor nu are o politică oficială privind AI, potrivit unui sondaj CNBC și SurveyMonkey realizat pe 1.686 de angajați.

Această lipsă de reguli produce și neîncredere între colegi. Unii angajați se simt nedreptățiți atunci când munca lor este presupusă automat ca fiind generată de ChatGPT sau Claude, chiar dacă a fost realizată fără ajutorul AI.

Un experiment Atlassian realizat pe 1.000 de angajați americani a arătat că persoanele care recunosc că folosesc AI la serviciu pot fi percepute drept mai leneșe și mai puțin potrivite pentru proiecte importante.

„Workslop”, o nouă sursă de frustrare

O altă problemă este așa-numitul „workslop” - conținut generat de AI care arată bine la prima vedere, dar este superficial, greșit sau lipsit de substanță și trebuie refăcut de alți colegi.

Aproximativ 40% dintre angajații americani care lucrează la birou au declarat că au primit astfel de materiale, potrivit unei cercetări BetterUp și Stanford Social Media Lab. Corectarea lor poate consuma ore suplimentare de muncă și poate genera pierderi semnificative de productivitate.

Kim Bode, fondatoarea unei companii de comunicare din Michigan, spune că a pierdut 10.000 de dolari după ce a angajat un colaborator extern și a fost nevoită să rescrie întregul conținut primit, pe care l-a considerat evident generat de AI.

Problema nu este doar calitatea. Angajații ajung să se întrebe dacă persoanele care trimit astfel de materiale nu își dau seama că sunt slabe sau pur și simplu transferă munca de corectare către colegi.

Teama privind locurile de muncă amplifică tensiunile

Aproximativ unul din cinci angajați spune că AI îi face să se simtă mai puțin siguri în privința locului de muncă, iar unul din trei este mai pesimist în legătură cu piața muncii din cauza tehnologiei.

În același timp, companiile cer angajaților să facă „mai mult cu mai puțin” și prezintă AI drept soluția pentru creșterea productivității. Rezultatele nu sunt însă întotdeauna cele așteptate.

Un raport Gartner din mai a arătat că firmele care au concediat angajați pentru a muta bani către investiții în AI nu au obținut randamentele așteptate. O analiză MIT din 2025 a constatat că 95% dintre organizațiile analizate nu au obținut rezultate financiare din investițiile lor în AI generativă.

Presiunea de a utiliza tehnologia poate duce și la folosirea ei doar de dragul de a o folosi. Victor Riparbelli, CEO al platformei AI Synthesia, spune că și-a criticat propriii angajați pentru documente excesiv de elaborate, generate cu AI, care conțineau multe formulări și puțină substanță.

AI începe să înlocuiască și interacțiunea dintre colegi

Aproximativ unul din patru angajați care utilizează AI spune că a îndrumat un coleg să întrebe mai întâi un chatbot înainte de a veni la el cu o problemă.

Deși intenția este adesea economisirea timpului, specialiștii avertizează că practica poate fi percepută drept lipsă de interes sau chiar insultă, deoarece angajații cer adesea ajutorul unui coleg tocmai pentru experiența și judecata acestuia.

Cercetări realizate de BetterUp Labs, Stanford Social Media Lab și Saïd Business School de la Oxford arată că atunci când managerii folosesc AI în locul unor conversații personale despre dezvoltare profesională sau mentorat, dorința angajaților de a pleca din companie crește cu 29%, burnout-ul cu 26%, iar coordonarea echipelor scade cu 12%.

Companiile încă învață cum să gestioneze tehnologia

Problemele apar inclusiv din utilizarea instrumentelor automate în ședințe. O firmă de arhitectură din Washington a descoperit că Microsoft Copilot adăuga automat un instrument de transcriere la întâlniri și trimitea apoi transcripturile tuturor participanților, inclusiv atunci când conversațiile ajungeau la subiecte sensibile sau evaluări ale muncii unor colegi.

Compania a introdus ulterior regula ca astfel de sisteme să nu fie folosite fără acordul tuturor participanților.

Angajații sunt împărțiți în privința efectului AI asupra culturii organizaționale. Aproximativ 25% dintre cei care lucrează în organizații care au adoptat AI spun că aceasta s-a deteriorat, iar 24% consideră că s-a îmbunătățit, potrivit unui sondaj Gallup.

Specialiștii citați de CNBC consideră că AI nu creează neapărat probleme complet noi, ci amplifică dificultăți deja existente la locul de muncă: comunicare slabă, manageri neatenți, muncă de slabă calitate și judecată deficitară.