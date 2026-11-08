FPV înseamnă „First-Person View” (vedere la persoana întâi, în limba engleză, n. red.), iar o dronă FPV este un vehicul aerian fără pilot (UAV) echipat cu o cameră integrată care transmite în direct, cu latență redusă, un flux video către o pereche de ochelari speciali FPV sau către un monitor purtat de pilot.

Potrivit președintelui ucrainean, atacul de duminică dimineață a vizat o localitate unde operațiunile de salvare de urgență continuau de o săptămână.

Zelenski spune că numărul victimelor ar putea crește: „Din păcate, este posibil ca sub dărâmături să se mai afle și alte persoane.”

Despre atacul cu drona, șeful statului a spus doar atât: „Pur și simplu cinism și brutalitate”, a declarat Volodimir Zelenski.

Peste 600.000 de oameni, fără curent electric

În timpul nopții a fost lovită și regiunea Dnipro. Potrivit lui Zelenski, rușii au atacat infrastructura energetică. Peste 600.000 de persoane din orașul Dnipro și din regiune au rămas fără curent electric.

Președintele a spus că situația este dificilă și în regiunea Harkov. Problemele nu se opresc însă acolo:

„În întreaga țară se înregistrează întreruperi generalizate de curent electric.”

Zelenski a dat un exemplu din regiunea Jitomir, unde atacul a lăsat oamenii fără căldură în locuințe:

„Numai în regiunea Jitomir, 140 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire în urma unui atac rusesc.”

El a adăugat că lucrările de reparații sunt în curs de desfășurare în aproape fiecare oraș și localitate afectată.

În mesajul său, publicat pe X.com, președintele Ucrainei a vorbit și despre oamenii care repară rețelele distruse. Le-a mulțumit direct celor care lucrează la restabilirea serviciilor de bază:

„Le mulțumesc lucrătorilor din sectorul energetic, angajaților serviciilor publice și tuturor echipelor de reparații care lucrează literalmente 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a restabili alimentarea cu apă, electricitate și încălzire pentru populație.”

Potrivit lui Zelenski, aceste echipe lucrează fără pauză pentru ca oamenii să aibă din nou apă, lumină și căldură în case.

Atacurile feroce ale Rusiei într-o singură săptămână

Zelenski a oferit și un bilanț al atacurilor din ultimele șapte zile. Cifrele arată cât de intense au fost loviturile asupra țării:

„În total, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat 115 rachete de diferite tipuri, aproape 1.900 de bombe aeriene ghidate și peste 3.000 de drone de atac împotriva orașelor și comunităților noastre.”

Președintele a precizat că este vorba de atacuri combinate, în care sunt folosite mai multe tipuri de arme. Printre ele se numără rachetele balistice. El a spus și că o parte din rachete sunt de fabricație recentă:

„Este vorba de atacuri combinate care implică numeroase rachete balistice. Și o parte semnificativă dintre aceste rachete a fost fabricată anul acesta.”

Potrivit președintelui, Ucraina le dă partenerilor informații despre firmele rusești care produc rachete balistice. Kievul a luat deja măsuri împotriva lor:

„Le furnizăm în mod constant partenerilor noștri informații despre întreprinderile rusești implicate în producția de rachete balistice. În octombrie, Ucraina a impus pachete majore de sancțiuni asupra persoanelor fizice și juridice implicate.”

Zelenski a mai spus că aceste sancțiuni ar avea un efect mai mare dacă ar fi aplicate în același timp de mai multe state și organizații. El a făcut o legătură directă între sancțiuni și protejarea cerului ucrainean:

„Este foarte important ca acestea să fie sincronizate la nivelul întregii Europe și al jurisdicțiilor G7. Dacă lumea nu dispune de suficiente capacități antibalistice pentru a proteja spațiul aerian ucrainean, atunci rachetele trebuie oprite încă de pe liniile de producție.”

Cu alte cuvinte, dacă nu există suficiente sisteme care să doboare rachetele în zbor, ele ar trebui oprite încă din fabrici.

Un nou apel către Uniunea Europeană

Pe de altă parte, președintele ucrainean a transmis și ce așteaptă de la partenerii externi: un nou set de măsuri împotriva Rusiei.

„Contăm pe un al 22-lea pachet puternic de sancțiuni din partea UE. Mulțumim tuturor partenerilor care ne ajută cu adevărat”, a mai transmis Zelenski.