„Este simbolic faptul că exercițiile urmează să înceapă chiar înainte de reluarea, la Abu Dhabi, a consultărilor dintre Rusia, SUA și Ucraina privind soluționarea conflictului. Acest lucru confirmă, încă o dată, că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”, a afirmat Zaharova, relatează news.ro, care citează TASS.

Oficialul rus a acuzat, de asemenea, Occidentul că ignoră preocupările Moscovei în materie de securitate și contribuie la intensificarea tensiunilor.

„Este clar că Occidentul rămâne refractar la luarea în considerare a preocupărilor legitime ale Rusiei în materie de securitate și continuă să alimenteze spirala escaladării”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Avertisment privind desfășurarea trupelor străine

Zaharova a susținut că Franța și Regatul Unit urmăresc să consolideze prezența militară occidentală în Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei.

„Londra și Parisul mizează pe faptul că, prin desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, vor putea menține un punct de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia și vor încerca să provoace o înfrângere militară țării noastre”, a afirmat oficialul rus.

Totodată, Moscova a reiterat că se opune categoric trimiterii unor contingente militare străine pe teritoriul ucrainean, indiferent de formula sub care ar avea loc desfășurarea acestora.

„Dorim să reiterăm că desfășurarea unor contingente militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că este vorba despre așa-numita «Coaliție de Voință», fie despre o altă asociație. Acest lucru ar echivala, de fapt, cu o intervenție militară și cu crearea deliberată a unor amenințări suplimentare la adresa securității Rusiei. În esență, ar marca un nou pas către o implicare mai profundă a statelor europene membre NATO în conflict și către o escaladare și mai accentuată a acestuia”, a avertizat Maria Zaharova.

Rusia amenință că trupele străine vor fi considerate ținte legitime

Cel mai dur avertisment al Moscovei vizează statutul militarilor străini care ar putea ajunge în Ucraina. Potrivit Mariei Zaharova, armata rusă îi va considera ținte legitime pe toți militarii străini prezenți pe teritoriul ucrainean.

„Forțele Armate Ruse consideră orice formațiuni militare prezente în Ucraina drept ținte legitime, cu toate riscurile și consecințele pe care acest lucru le implică. Trebuie reținut că responsabilitatea pentru escaladare va reveni în întregime celor care continuă să conceapă aventuri militare nesăbuite împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca o «înfrângere strategică» țării noastre. Aceste planuri sunt sortite eșecului, în timp ce toate scopurile și obiectivele stabilite de conducerea rusă pentru operațiunea militară specială vor fi îndeplinite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse.

Aproximativ 2.800 de militari din zece ţări aliate ale Kievului urmează să participe pentru prima oară, în perioada 9-22 noiembrie, în cadrul Forţei Multinaţionale pentru Ucraina (MNF-U), la exerciţiul ”Koalicja” (coaliţia, în poloneză), în Polonia, pentru a-şi testa capacitatea de a se desfăşura şi de a opera împreună pe teren.

Forţa este condusă de către Franţa şi Regatul Unit.