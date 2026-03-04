Cine este Mojtaba Khamenei, probabil viitorul lider suprem al Iranului, ”un lider și un manager capabil și puternic”

Această imagine a apărut înainte ca un atac israelian să-i ucidă tatăl, la începutul războiului declanșat în 28 februarie, și în ciuda faptului că nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală - notează Associated Press.

O figură secretă în cadrul Republicii Islamice, Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de sâmbătă, când atacul aerian israelian care a vizat birourile liderului suprem l-a ucis pe tatăl său în vârstă de 86 de ani.

Au fost ucise și soția lui Khamenei, Zahra Haddad Adel, care provenea dintr-o familie asociată de mult timp cu teocrația țării.

Se crede că Khamenei este încă în viață și probabil stă ascuns, în timp ce atacurile aeriene americane și israeliene continuă să lovească Iranul, deși mass-media iraniană de stat nu a raportat nimic despre locul în care se află.

Profilul fiului lui Khamenei crește după atacul aerian

Numele lui Mojtaba Khamenei continuă să circule ca posibil candidat pentru a-l înlocui pe tatăl său, lucru care a fost criticat în trecut, pentru că putea crea o versiune teocratică a fostei monarhii ereditare a Iranului.

Dar acum, tatăl și soția sa fiind considerați de către extremiști ca martiri în războiul împotriva Americii și Israelului, popularitatea lui Khamenei a crescut probabil în rândul clericiilor în vârstă din Adunarea Experților, care are 88 de membri și care va alege următorul lider suprem al țării.

Oricine va deveni lider va obține controlul asupra armatei iraniene aflate acum în război și asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit, care ar putea fi utilizat pentru construirea unei arme nucleare — dacă va decide acest lucru.

Khamenei a ocupat un rol similar cu cel al lui Ahmad Khomeini, fiul primului lider suprem al Iranului, Ruhollah Khomeini – „o combinație între aghiotant, confident, paznic și broker de putere”, potrivit United Against Nuclear Iran, un grup de presiune cu sediul în SUA.

Născut în disidență

Născut în 1969 în orașul Mashhad, cu aproximativ 10 ani înainte de Revoluția Islamică din 1979 care avea să cuprindă Iranul, Khamenei a crescut în timp ce tatăl său se agita împotriva șahului Mohammad Reza Pahlavi.

O biografie oficială a vieții lui Ali Khamenei povestește un moment în care poliția secretă a șahului, SAVAK, a pătruns în casa lor și l-a bătut pe cleric. Treziți după aceea, Mojtaba și restul copiilor lui Khamenei au fost informați că tatăl lor pleacă în vacanță.

„Dar le-am spus: «Nu e nevoie să mințiți». Le-am spus adevărul”, ar fi spus Khamenei senior.

După căderea șahului, familia Khamenei s-a mutat la Teheran, capitala Iranului. Khamenei a continuat să lupte în războiul Iran-Irak alături de Batalionul Habib ibn Mazahir, o divizie a Gărzii Revoluționare paramilitare iraniene, din care mai mulți membri au ajuns să ocupe poziții importante în cadrul serviciilor secrete ale forței – probabil cu sprijinul familiei Khamenei.