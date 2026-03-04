Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”

Cine este Mojtaba Khamenei, probabil viitorul lider suprem al Iranului, ”un lider și un manager capabil și puternic”

Mojtaba khamenei 2
Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost considerat mult timp un candidat la funcția de conducător suprem al țării.

Cristian Matei

Această imagine a apărut înainte ca un atac israelian să-i ucidă tatăl, la începutul războiului declanșat în 28 februarie, și în ciuda faptului că nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală - notează Associated Press.

O figură secretă în cadrul Republicii Islamice, Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de sâmbătă, când atacul aerian israelian care a vizat birourile liderului suprem l-a ucis pe tatăl său în vârstă de 86 de ani.

Au fost ucise și soția lui Khamenei, Zahra Haddad Adel, care provenea dintr-o familie asociată de mult timp cu teocrația țării.

Se crede că Khamenei este încă în viață și probabil stă ascuns, în timp ce atacurile aeriene americane și israeliene continuă să lovească Iranul, deși mass-media iraniană de stat nu a raportat nimic despre locul în care se află.

Profilul fiului lui Khamenei crește după atacul aerian

Numele lui Mojtaba Khamenei continuă să circule ca posibil candidat pentru a-l înlocui pe tatăl său, lucru care a fost criticat în trecut, pentru că putea crea o versiune teocratică a fostei monarhii ereditare a Iranului.

Dar acum, tatăl și soția sa fiind considerați de către extremiști ca martiri în războiul împotriva Americii și Israelului, popularitatea lui Khamenei a crescut probabil în rândul clericiilor în vârstă din Adunarea Experților, care are 88 de membri și care va alege următorul lider suprem al țării.

Oricine va deveni lider va obține controlul asupra armatei iraniene aflate acum în război și asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit, care ar putea fi utilizat pentru construirea unei arme nucleare — dacă va decide acest lucru.

Khamenei a ocupat un rol similar cu cel al lui Ahmad Khomeini, fiul primului lider suprem al Iranului, Ruhollah Khomeini – „o combinație între aghiotant, confident, paznic și broker de putere”, potrivit United Against Nuclear Iran, un grup de presiune cu sediul în SUA.

Născut în disidență

Născut în 1969 în orașul Mashhad, cu aproximativ 10 ani înainte de Revoluția Islamică din 1979 care avea să cuprindă Iranul, Khamenei a crescut în timp ce tatăl său se agita împotriva șahului Mohammad Reza Pahlavi.

O biografie oficială a vieții lui Ali Khamenei povestește un moment în care poliția secretă a șahului, SAVAK, a pătruns în casa lor și l-a bătut pe cleric. Treziți după aceea, Mojtaba și restul copiilor lui Khamenei au fost informați că tatăl lor pleacă în vacanță.

„Dar le-am spus: «Nu e nevoie să mințiți». Le-am spus adevărul”, ar fi spus Khamenei senior.

După căderea șahului, familia Khamenei s-a mutat la Teheran, capitala Iranului. Khamenei a continuat să lupte în războiul Iran-Irak alături de Batalionul Habib ibn Mazahir, o divizie a Gărzii Revoluționare paramilitare iraniene, din care mai mulți membri au ajuns să ocupe poziții importante în cadrul serviciilor secrete ale forței – probabil cu sprijinul familiei Khamenei.

Puterea crește odată cu cea a tatălui său

Puterea sa a crescut odată cu cea a tatălui său, lucrând în birourile acestuia din centrul orașului Teheran.

Discuțiile diplomatice americane publicate de WikiLeaks la sfârșitul anilor 2000 au început să se refere la tânărul Khamenei ca fiind „puterea din spatele mantiei”. Una dintre ele relata o acuzație conform căreia Khamenei ar fi ascultat telefonul propriului tată, ar fi fost „principalul său gardian” și și-ar fi format propria bază de putere în țară.

Khamenei „este considerat în cadrul regimului un lider și manager capabil și puternic, care ar putea într-o zi să preia cel puțin o parte din conducerea națională; tatăl său îl vede probabil în aceeași lumină”, se arată într-o telegramă din 2008, care menționează și lipsa calificărilor teologice și vârsta sa.

„Cu toate acestea, datorită abilităților, bogăției și alianțelor sale de neegalat, Mojtaba este considerat de o serie de membri ai regimului ca un candidat plauzibil pentru conducerea comună a Iranului după moartea tatălui său, indiferent dacă această moarte va surveni în curând sau peste ani”, se menționează în telegramă.

Khamenei a colaborat îndeaproape cu Garda Revoluționară paramilitară a Iranului, atât cu comandanții Forței expediționare Quds, cât și cu voluntarii Basij, care au reprimat violent protestele naționale din ianuarie, a declarat Trezoreria SUA.

Statele Unite l-au sancționat în 2019, în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, pentru că a lucrat la „promovarea ambițiilor regionale destabilizatoare și a obiectivelor opresive interne ale tatălui său”.

Aceasta include acuzații că Khamenei a susținut din culise alegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad, adept al liniei dure, în 2005, și realegerea sa contestată în 2009, care a declanșat protestele Mișcării Verzi.

Mahdi Karroubi, care a fost candidat la președinție în 2005 și 2009, l-a denunțat pe Khamenei ca fiind „fiul unui stăpân” și a afirmat că acesta a intervenit în ambele voturi. Tatăl său ar fi spus la acea vreme că Khamenei era „el însuși un stăpân, nu fiul unui stăpân”.

Puterea liderului suprem în joc

A existat o singură altă transferare a puterii în funcția de lider suprem al Iranului, cel mai important factor de decizie de la Revoluția Islamică din 1979. Ayatollahul Ruhollah Khomeini a murit la vârsta de 86 de ani, după ce a fost figura emblematică a revoluției și a condus Iranul în războiul de opt ani cu Irakul.

Acum, noul lider va prelua funcția după războiul de 12 zile cu Israelul din 2025 și în contextul în care războiul dintre SUA și Israel cu Iranul urmărește eliminarea amenințării nucleare și a puterii militare a Iranului, în speranța că poporul iranian se va ridica împotriva teocrației iraniene.

Liderul suprem se află în centrul complexei teocrații șiite iraniene, bazate pe împărțirea puterii, și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

El este, de asemenea, comandantul suprem al armatei țării și al Gărzii, o forță paramilitară pe care Statele Unite au desemnat-o drept organizație teroristă în 2019 și pe care tatăl său a împuternicit-o în timpul domniei sale.

Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene

Sursa: Associated Press

